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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية يعلن تقديم خطة خلال المفاوضات بشأن الحرب في غزة

الاستخبارات الامريكية
الاستخبارات الامريكية

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنه من المتوقع أن يقدم مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA التي تحتضنها القاهرة خلال المفاوضات خطة بشأن الحرب في غزة

يتوجه وفد إسرائيلي إلى القاهرة يوم الأحد للمشاركة في المحادثات بشأن وقف إطلاق النار واتفاق الرهائن، حسبما صرح مسؤول إسرائيلي لشبكة CNN يوم الأحد.

وقالت حماس، إن وفدها برئاسة خليل الحية، المسؤول الكبير في حماس، سيسافر أيضًا إلى القاهرة يوم الأحد لتعزيز مطالبها السابقة.

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن 'المطالب المتطرفة لحماس تهدف إلى إنهاء الحرب' مع ترك الجماعة سليمة. وقد أدلى بهذه التصريحات في بداية اجتماع مجلس الوزراء يوم الأحد، مضيفا أنه لن تكون هناك هدنة دون عودة الرهائن.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي 'لن يحدث ذلك. إسرائيل مستعدة للتوصل إلى اتفاق، وإسرائيل ليست مستعدة للاستسلام'، مضيفا أن حماس تأمل في أن تجبر الضغوط المحلية والدولية الحكومة الإسرائيلية على تلبية مطالبها.

وأضاف نتنياهو إن النصر في قطاع غزة كان على بعد 'خطوة واحدة' وأن إسرائيل دمرت 19 كتيبة من أصل 24 كتيبة تابعة لحماس.

وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وسائل إعلام إسرائيلية الحرب في غزة

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