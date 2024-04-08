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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلام إسرائيلي يكشف عن صفقة مرتقبة بين حماس والاحتلال في غزة

غزة
غزة

أفادت القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مصدر مقرب من المفاوضات في القاهرة، إن المفاوضات هذه المرة مختلفة، لافتا إلى أن هذا المرة هناك تقارب كبير للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسري في غزة بعد أشهر من المفاوضات.

وقال موقع والا الإسرائيلي، إنه تم قبول مطلب حركة حماس والتي كان شرطها في المفاوضات بانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة.

بينما قالت تايمز أوف إسرائيل، إن إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي سحب قواته من خان يونس يعطي مؤشرات بأن صفقة الرهائن بدأت تتشكل أخيرا.

وأفادت قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الاثنين، نقلا أن مصدر رفيع المستوى، مغادرة وفدي قطر وحماس القاهرة والعودة خلال يومين للتوافق على بنود الاتفاق النهائي للاتفاق في غزة.

وذكر المصدر أن  مصر تؤكد استمرار جهود الوصول لاتفاق هدنة في قطاع غزه مع تقدم ملحوظ في التوافق حول العديد من النقاط الخلافية.

وأشار المصدر إلى أن جولة المفاوضات بالقاهرة تشهد تقدما كبيرا في تقريب وجهات النظر.

ولفت إلى أن هناك تقدما في المباحثات والتوافق على المحاور الأساسية بين كافة الأطراف، ومغادرة الوفدين الأمريكي والاسرائيلي خلال ساعات واستمرار المشاورات خلال الـ 48 ساعة القادمة.

وعلى جانب آخر، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأحد، سحب كافة قواته البرية من خان يونس وغالبية مناطق جنوب قطاع غزة، وبذلك أصبح تعداد القوات في قطاع غزة قليل جدا.

وعقب قرار الانسحاب، أصبح لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي لواء واحد فقط في قطاع غزة بتعداد 4000 جندي، مقارنة بالفرق الـ 3 التي عملت في القطاع في يناير وكان تعدادها 30 ألف جندي.

تقدم ملحوظ.. القاهرة الإخبارية: مصر تؤكد استمرار جهود الوصول لهدنة في غزة

بعد سحب آلاف الجنود.. كم تبقى من قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة؟

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