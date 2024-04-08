بعد سحب آلاف الجنود.. كم تبقى من قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة؟

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأحد، سحب كافة قواته البرية من خان يونس وغالبية مناطق جنوب قطاع غزة، وبذلك أصبح تعداد القوات في قطاع غزة قليل جدا.

وعقب قرار الانسحاب، أصبح لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي لواء واحد فقط في قطاع غزة بتعداد 4000 جندي، مقارنة بالفرق الـ 3 التي عملت في القطاع في يناير وكان تعدادها 30 ألف جندي.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي سحب جميع قواته البرية من جنوب قطاع غزة، بعد 4 أشهر متتالية من القتال في منطقة خان يونس.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، لا يزال هناك كتيبة واحدة فقط تسمى ناحال، موجودة في قطاع غزة.

ويتولى لواء ناحال مهمة تأمين ممر نتساريم، الذي يعبر قطاع غزة من منطقة بئيري في جنوب إسرائيل إلى ساحل القطاع.

ومن جانبه، قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هيرتسي هاليفي، إنه على الرغم من الانسحاب من قطاع غزة، فإن الحرب ضد حماس مستمرة ولم تنته بعد.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيلة، قال هاليفي إن "جيش الدفاع الإسرائيلي سيعرف كيف يعود إلى القتال في حالة الهدنة كجزء من صفقة الرهائن وأن إعادة الرهائن مسألة أكثر إلحاحا من الأهداف الأخرى".

وأضاف في بيان صحفي بمناسبة مرور 6 أشهر على هجوم حماس في 7 أكتوبر: "نحن نخوض هذه الحرب بشكل مختلف، إنها مختلفة عن سابقاتها".