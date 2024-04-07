جيش الاحتلال الإسرائيلي: القبة الحديدية تعترض صاروخا قادما من لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن قذيفة أطلقت من لبنان تم اعتراضها بنجاح من قبل نظام الدفاع الجوي للقبة الحديدية.

وتسبب الحادث في إطلاق صافرات الإنذار في مدينة صفد الشمالية وفي العديد من المدن القريبة.

ودوت صفارات الإنذار الصاروخية في المستوطنات الشمالية بالقرب من الحدود مع لبنان، بما في ذلك صفد وكاديتا وصفسوفا ودالتون، محذرة من إطلاق الصواريخ القادمة.

ومنذ 8 أكتوبر، هاجمت القوات التي يقودها حزب الله المجتمعات الإسرائيلية والمراكز العسكرية على طول الحدود على أساس شبه يومي دعما لغزة وسط الحرب هناك.