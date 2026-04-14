الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أشرف نصار: الفوز على المقاولون يعطي دفعة قوية للبنك.. والحديث عن رحيل أي لاعب سابق لأوانه

أشرف نصار
أشرف نصار
عبدالله هشام

علَقَ أشرف نصار رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي ، على الفور الذي حققه الفريق الأول لكرة القدم على حساب نظيره المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف.

وحقق فريق البنك الأهلي فوزاً ثميناً على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف سجلهما أحمد ياسر ريان وأسامة فيصل ، بينما سجل لذئاب الجبل ، جواكيم أوجيرا ، وذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة من المرحلة الفاصلة بمجموعة صراع البقاء في الدوري الممتاز.


وقال أشرف نصار في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر فضائية TeN: سعيد بالفوز الذي حققه فريق البنك الأهلي على فريق منظم مثل المقاولون العرب ، وهو انتصار مستحق ، فقد كنا الطرف الأفضل في المباراة وأهدر اللاعبون عدة فرص محققة على مرمى المنافس.

وأضاف: الفوز على المقاولون العرب كان أمراً ضرورياً خاصةً بعد الخسارة في اللقاء الماضي أمام طلائع الجيش بهدف نظيف ، فكان لابد من تحقيق الفوز لاستعادة الثقة خاصةً قبل المباراة المقبلة الصعبة أمام فريق وادي دجلة وهو متصدر المجموعة الثانية ويسير بخطى ثابتة هذا الموسم.

وتابع: نسعى لتحسين نتائج الفريق بأقصى درجة ممكنة والابتعاد عن مراكز الخطر في جدول ترتيب المجموعة الثانية ، وهذا هو الهدف الرئيسي حالياً ، وبالتالي فإن الحديث عن وجود عروض من أندية الدوري لأي لاعب ، هو حديث سابق لأوانه في الوقت الحالي ، بالتأكيد هناك العديد من العروض لنجوم الفريق لكن سيتم مناقشتها مع الجهاز الفني بقيادة أيمن الرمادي ، بعد نهاية الموسم الجاري.

