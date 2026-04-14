213 مليون جنيه إعانات من صندوق الطوارئ لعمال منشآت متعثرة

أعلن مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، الذي يرأسه وزير العمل حسن رداد، أن الصندوق أنفق منذ تأسيسه عام 2002 ،وحتى الأن، نحو 2 مليار و520 مليون جنيه، دعمًا ومساندةً للعمال بالمنشآت التي تعرضت لظروف اقتصادية طارئة، وذلك في إطار الدور الذي يقوم به "الصندوق" للحفاظ على استقرار العمالة واستمرار عجلة الإنتاج.

وأوضح "المجلس" المنعقد اليوم الثلاثاء، أن الصندوق صرف خلال الفترة من 1 مايو 2025 وحتى 14-4-2026، نحو 213 مليون جنيه إعانات للعاملين في عدد من المنشآت التي واجهت تحديات اقتصادية طارئة، وذلك وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة لصرف الإعانات، وبما يحقق التوازن بين دعم العمال والحفاظ على استقرار المنشآت.

وخلال الاجتماع، استعرض مجلس الإدارة الأوضاع المالية للصندوق، والإعانات المنصرفة للعاملين بالمنشآت وفقًا للضوابط الواردة باللائحة التنفيذية المنظمة لعمل الصندوق، والتي تحدد قواعد وآليات صرف الإعانات، كما تم استعراض إجمالي ما أنفقه الصندوق منذ تأسيسه لدعم العمالة في هذه المنشآت ..وأكد المجلس أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال مستمر في أداء دوره في دعم ومساندة العمال والمنشآت التي تتعرض لتحديات أو ظروف طارئة، من خلال صرف إعانات الأجور للعاملين بها، بما يسهم في الحفاظ على فرص العمل واستقرار علاقات العمل.

وأوضح وزير العمل حسن رداد أن الدعم الذي يقدمه الصندوق يأتي تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية للعمال، والتدخل السريع لمساندة العمالة في المنشآت التي تواجه أزمات أو صعوبات اقتصادية، حتى تتمكن من تجاوزها واستعادة نشاطها الإنتاجي، بما يدعم استقرار سوق العمل ويعزز مسيرة الإنتاج.