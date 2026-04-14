الكرملين: قضايا الحد من الأسلحة النووية ذات أهمية جوهرية بالنسبة لروسيا

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين " دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن جميع قضايا الحد من الأسلحة النووية ذات أهمية جوهرية بالنسبة لروسيا في الوقت الراهن.

ووفقا لوكالة أنباء سبوتنك الروسية - قال بيسكوف، ردًا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا لديها أي مقترحات محددة للحد من التسلح في أعقاب انتهاء معاهدة "نيو ستارت"، وما هو الأهم بالنسبة لروسيا، القيود الكمية على الصواريخ أم جغرافية القواعد النووية الأمريكية في أوروبا: "كل شيء بالغ الأهمية الآن. إن مناقشة جميع قدراتنا المشتركة أمر بالغ الأهمية".

وأضاف: "مناقشة جميع القدرات المشتركة أمر ضروري. نحن نتحدث عن المملكة المتحدة وفرنسا وغيرهما . لقد ناقشنا هذا الأمر مراراً وتكراراً. لا توجد تفاصيل حتى الآن".

قال بيسكوف للصحفيين: "كما تعلمون، فإن النهج الأمريكي لا يزال يربط قضية التجارة والتعاون الاقتصادي، وإحياء هذا التعاون ذي المنفعة المتبادلة، بتسوية في أوكرانيا . ونحن نعتقد أنه ليس من الضروري على الإطلاق انتظار تسوية في أوكرانيا بما يخدم مصالح كل من واشنطن وموسكو ".

ووفقا له، فإن الولايات المتحدة لم تصدر أي بيانات بشأن تجديد ترخيصها لبيع النفط الروسي

وأجاب بيسكوف للصحفيين رداً على سؤال حول تصريحات ماغيار الأولية: "بعد فوزه في الانتخابات، أدلى السيد ماغيار بتصريحات عديدة وعقد مؤتمرات صحفية كثيرة. فلننتظر حتى تتشكل حكومة جديدة في المجر. فلننتظر الخطوات الملموسة الأولى... وحينها سنسترشد بالخطوات الملموسة للحكومة المجرية الجديدة".

وأضاف: "في الوقت الحالي، يمكننا أن نلاحظ بارتياح، على حد فهمنا، وجود رغبة في الانخراط في حوار عملي (مع المجر). وفي هذه الحالة، لدينا رغبة متبادلة".

سيعقد المؤتمر الاستعراضي الحادي عشر لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في نيويورك في الفترة من 27 أبريل إلى 22 مايو.

في وقت سابق، أدلى ماغيار بعدد من التصريحات بعد الانتخابات. وعلى وجه التحديد، ذكر أن مسألة انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي ستطرح للاستفتاء في المجر .