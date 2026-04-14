"ترسانة طبية عائمة" تصل شرم الشيخ.. لنش إسعاف بحري متطور يعزز جاهزية جنوب سيناء لإنقاذ الأرواح

استعرض اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ جنوب سيناء، برفقة وفد رفيع المستوى من هيئة الإسعاف المصرية، التفاصيل الفنية والتشغيلية لانطلاق لنش إسعاف بحري حديث، يُعد الأول من نوعه على مستوى الجمهورية، ليعمل كوحدة عناية مركزة عائمة قادرة على التعامل مع أصعب الظروف البحرية وذلك في نقلة نوعية كبرى لمنظومة الإسعاف بمحافظة جنوب سيناء، وضمن تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتطوير خدمات الرعاية الصحية، خاصة بالمناطق السياحية.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسن درويش، رئيس قطاع العمليات والتشغيل بهيئة الإسعاف المصرية، والدكتور محمد عبدالبديع، رئيس الإدارة المركزية للخدمات الطبية والإسعافية والمشرف على الحوكمة والمراجعة الداخلية، إلى جانب عدد من قيادات الهيئة، حيث تم استعراض إمكانات اللنش الجديد وخطط تشغيله.

وأكد محافظ جنوب سيناء أن دخول هذا اللنش الخدمة يمثل طفرة غير مسبوقة في منظومة التأمين الطبي بالمحافظة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية، بما يليق بمكانة شرم الشيخ وجنوب سيناء كوجهة سياحية عالمية. وأضاف أن المحافظة لا تدخر جهدًا في توفير الدعم اللوجستي اللازم لضمان التشغيل بأعلى كفاءة، مؤكدًا أن تأمين حياة المواطنين والسائحين يمثل أولوية قصوى، وأن هذا اللنش يعد صمام أمان لتغطية الجزر والمناطق الساحلية الوعرة التي كان يصعب الوصول إليها سابقًا بالسرعة المطلوبة.

وكشف اللقاء عن الإمكانات الفنية المتقدمة للَّنش الإسعافي (Ambulance Boat)، المصنوع من مادة «الفايبر جلاس» عالية المتانة، حيث يبلغ طوله 14 مترًا، وعرضه 3.65 متر، ويتميز بغاطس منخفض يصل إلى 0.625 متر، ما يتيح له الوصول إلى المناطق الضحلة والجزر النائية بكفاءة عالية.

ويعمل اللنش بثلاثة محركات قوية بإجمالي قدرة 750 حصانًا، تُمكِّنه من الإبحار بسرعة تصل إلى 35 عقدة بحرية، مع خزان وقود بسعة 900 لتر يتيح له قطع مسافة تصل إلى 80 ميلًا بحريًا، بما يضمن سرعة الاستجابة في حالات الطوارئ. كما تم تزويده برافعة كهربائية متطورة لانتشال المصابين من المياه، وباب منفصل لكابينة القيادة لتعزيز التركيز أثناء تنفيذ المهام.

وتم تجهيز اللنش بأحدث الأجهزة الطبية، حيث يستوعب نقل أربع حالات مرضية في وقت واحد، ويضم أجهزة تنفس صناعي، وأجهزة مراقبة للعلامات الحيوية، وأجهزة إزالة الرجفان القلبي، وأجهزة شفط كهربائي، وأجهزة ضغط واستنشاق، إلى جانب ست أسطوانات أكسجين بسعة 10 لترات، وصيدلية متكاملة، وحقائب تثبيت الكسور بمختلف المقاسات.

وشهد اللقاء حضور الدكتور محمد عبدالجواد، مدير فرع الهيئة بالمحافظة، والعميد أشرف السايح، مستشار رئيس الهيئة للإسعاف البحري، وذلك في إطار التنسيق الكامل لبدء التشغيل الفعلي.

وفي ختام تصريحاته، أكد محافظ جنوب سيناء أن إدخال خدمات الإسعاف البحري يعزز من ثقة المواطنين والزائرين في كفاءة المنظومة الصحية المصرية، ويسهم في ترسيخ مكانة المحافظة ضمن أكثر المقاصد السياحية أمانًا على مستوى العالم، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتطوير مختلف الخدمية.