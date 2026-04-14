الزمالك على أعتاب النهائي.. مشوار الأبيض في الكونفدرالية حتى مواجهة شباب بلوزداد

يواصل الزمالك استعداداته المكثفة لخوض مباراة أمام نظيره شباب بلوزداد في إياب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية والمقرر إقامتها يوم 17 أبريل الجاري على استاد القاهرة الدولي في مواجهة مرتقبة يسعى خلالها الفريق الأبيض لحسم بطاقة التأهل إلى النهائي ومواصلة حلم التتويج القاري.

ويدخل الزمالك اللقاء بأفضلية نسبية بعد فوزه في مباراة الذهاب خارج ملعبه بهدف دون رد وهي نتيجة تمنحه دفعة معنوية كبيرة لكنها لا تقلل من صعوبة المهمة أمام فريق جزائري يمتلك خبرات قارية ويجيد التعامل مع مثل هذه المواجهات الحاسمة.

مشوار قوي وثابت منذ البداية

قدم الزمالك نسخة مميزة في مشواره بالبطولة هذا الموسم حيث ظهر بثبات فني ونتائج إيجابية منذ الأدوار التمهيدية مؤكدا رغبته الجادة في المنافسة على اللقب وخاض الفريق حتى الآن 11 مباراة نجح خلالها في تحقيق 7 انتصارات مقابل 3 تعادلات وتلقى هزيمة واحدة فقط وهو ما يعكس قوة الفريق واستقراره الفني على مدار مشواره القاري.

انطلاقة كاسحة في الدور التمهيدي

استهل الزمالك مشواره بمواجهة ديكيداها الصومالي ونجح في فرض سيطرته الكاملة على مباراتي الذهاب والإياب حيث حقق فوزا عريضا بنتيجة 6-0 في اللقاء الأول قبل أن يؤكد تفوقه مجددًا بالفوز 1-0 في لقاء العودة، ليحسم التأهل إلى دور المجموعات بمجموع 7-0 في بداية قوية أرسلت رسالة واضحة للمنافسين.

توازن في دور المجموعات

في مرحلة المجموعات، واجه الزمالك منافسة قوية لكنه تمكن من التعامل معها بذكاء حيث استهل مشواره بالفوز على زيسكو الزامبي بهدف دون رد قبل أن يتعادل مع كايزر تشيفز الجنوب إفريقي 1-1.

وفي الجولة الثالثة، تعادل سلبيا مع المصري قبل أن يحقق فوزا مهما عليه بنتيجة 2-1 في الجولة الرابعة، ليعزز حظوظه في التأهل.

وتلقى الفريق خسارته الوحيدة في البطولة أمام زيسكو بنتيجة 1-0، لكنه نجح في استعادة توازنه سريعًا، واختتم دور المجموعات بانتصار مهم على كايزر تشيفز 2-1، ليحجز مقعده في الأدوار الإقصائية.

شخصية قوية في ربع النهائي

في الدور ربع النهائي، اصطدم الزمالك بفريق أوتوهو في مواجهة لم تكن سهلة، حيث تعادل في لقاء الذهاب بنتيجة 1-1 خارج ملعبه، ما زاد من صعوبة مباراة العودة.

إلا أن الفريق الأبيض أظهر شخصية قوية على أرضه، ونجح في تحقيق الفوز بنتيجة 2-1، ليحسم التأهل إلى نصف النهائي بمجموع 3-2، مؤكدًا قدرته على التعامل مع الضغوط في المباريات الإقصائية.

الزمالك وأوتوهو

أفضلية مهمة قبل موقعة الحسم

وفي نصف النهائي، تمكن الزمالك من تحقيق فوز ثمين خارج الديار على شباب بلوزداد بهدف دون رد، وهو ما يمنحه أفضلية قبل مواجهة الإياب في القاهرة.

ورغم ذلك، يدرك الجهاز الفني واللاعبون أن التأهل لم يحسم بعد خاصة في ظل خبرة الفريق الجزائري وقدرته على العودة في مثل هذه المواجهات.

نحو النهائي القاري

يسعى الزمالك لمواصلة كتابة فصل جديد في تاريخه الإفريقي من خلال الوصول إلى نهائي البطولة والمنافسة على اللقب خاصة في ظل الأداء المتطور الذي يقدمه الفريق هذا الموسم.



وتبقى مواجهة الإياب أمام شباب بلوزداد اختبارا حقيقيا لطموحات الفريق في ليلة قد تحدد ملامح بطل جديد للكونفدرالية أو تعيد الفريق الأبيض إلى منصات التتويج القارية