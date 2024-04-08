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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

هطول أمطار غزيرة وموجة صقيع تضرب شوارع الغربية ورفع حالة الطوارئ

امطار غزيرة بالغربية
امطار غزيرة بالغربية

شهدت قري ومراكز محافظة الغربية اليوم هطول أمطار غزيرة، مصحوبة برياح شديدة وتقلبات جوية مفاجئة تسببت في ارتباك حركة النقل والمواصلات بين قري ومراكز المحافظة.

كما تشهد باقى مراكز المحافظة تقلبات جوية ونشاط للرياح المحملة بالأتربة.

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مصرع سيدة وابنتها دهسا في حادث سير بطريق "المحلة - طنطا"

وشهدت الساعات الأخيرة انخفاضا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس مائل للبرودة صباحا، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، دافئ على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

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