مصرع سيدة وابنتها دهسا في حادث سير بطريق "المحلة - طنطا"

لقيت سيدة وابنتها مصرعهما بعد أن دهستهما سيارة تريلا بمنطقه كوبرى كمال في نطاق قرية الهياتم بطريق “المحلة _ طنطا” بدائرة مركز المحلة بمحافظة الغربية ،ونقلت الجثتين إلى المستشفى ووضعت تحت تصرف النيابة العامة.

كانت الأجهزة الأمنية بالغربية تلقت إخطارا بوقوع حادث اليم بمنطقه كوبرى كمال في نطاق قرية الهياتم بدائرة مركز المحلة وأنباء عن حالتي وفاة .

وانتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ وتبين وفاة "رندا محمد بدر وابنتها ندى سامح بركه وتم نقل الجثمانين إلى المستشفى.وتمكنت قوات الشرطة، من ضبط السيارة وقائدها.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.