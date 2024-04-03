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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع سيدة وابنتها دهسا في حادث سير بطريق "المحلة - طنطا"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لقيت سيدة وابنتها مصرعهما بعد أن دهستهما سيارة تريلا  بمنطقه كوبرى كمال  في نطاق قرية الهياتم بطريق “المحلة _ طنطا” بدائرة مركز المحلة بمحافظة الغربية ،ونقلت الجثتين إلى المستشفى ووضعت تحت تصرف النيابة العامة.

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كانت الأجهزة الأمنية بالغربية تلقت إخطارا بوقوع حادث  اليم بمنطقه كوبرى كمال  في نطاق قرية الهياتم بدائرة مركز المحلة وأنباء عن حالتي وفاة .

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وانتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ وتبين وفاة "رندا محمد بدر وابنتها ندى سامح بركه  وتم نقل الجثمانين إلى المستشفى.وتمكنت قوات الشرطة، من ضبط السيارة وقائدها.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

إدارة البحث الجنائى النيابة العامة تحرر محضر بالواقعة بمحافظة الغربية حادث أليم طريق المحلة ضبط السيارة مصرع سيدة

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