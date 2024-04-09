عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

احذر.. عقوبات رادعة تواجهك حال التحرش بالنساء وفقا للقانون

التحرش
التحرش

 أنصف القانون المصري المرأة المصرية في الكثير من القضايا الشائكة، ومن بينها جريمة التحرش الجنسي، فقد نص قانون العقوبات بعد التعديل للمادة 306 مكرر ب، على تشديد عقوبات التحرش الجنسي في مكان العمل أو وسائل النقل لتصل إلى الجنس مدة لاتقل عن 7 سنوات.

عقوبة التحرش بالنساء

وجاءت المادة على النحو التالي، إنه إذا كان الجاني من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو كان خادمًا بالأجر أو عند من تقدم ذكرهم وممن لـه سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مـارس عليـه أي ضغط تسمح لـه الظروف بممارسته عليه، متى وقعت الجريمة دتخل مكان العمل أو في وسائل المواصلات.

وفى حالة كان المتهم يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر.. دار الإفتاء تعلن أول أيام عيد الفطر 2024

العيد بكرة ؟| ميلاد هلال شوال اليوم.. مفاجأة بالسعودية ومصر تحسمها فلكيًا

الأرصاد تحذر: أمطار رعدية غدا على أغلب المحافظات .. وانخفاض درجات الحرارة

ضبطوه مع أختهم في نهار رمضان.. رموا عشيق شقيقتهم من الدور الثامن ببشتيل

بث مباشر الآن.. رؤية هلال عيد الفطر 2024

الثلاثاء أول أيام عيد الفطر في هذه الحالة.. دار الإفتاء تحدد موعد العيد

أخطاء ساذجة.. شوبير ينفعل بعد تعادل الأهلي مع إنبي

اتحاد الكرة يكشف مفاجأة بشأن توثيق عقد كهربا لصالح الزمالك

موضوعات متعلقة

تحذير عاجل من الكهرباء بسبب الفواتير.. غرامة كبرى في هذه الحالة

تحذير للدكاترة.. الإهمال الطبي يعرضك لعقوبات رادعة وفقا للقانون

الإهمال أبرزها.. 7 حالات يعتبر الطفل بموجبها معرضا للخطر

في يوم الصحة العالمي.. إيمان الشعراوي: تبني التكنولوجيا الرقمية يواجه أزمات أفريقيا

حزب المصريين: إفطار الأسرة المصرية مبايعة جديدة للرئيس السيسي

"المصريين": كلمة الرئيس باحتفالية ليلة القدر لم تخلُ من دعم القضية الفلسطينية

بطلة الفيديوهات الخادشة للحياء بالإسكندرية تواجهة هذا العقوبة بأمر القانون

برلمانية: حضور الرئيس حفل إفطار الأسرة المصرية يؤكد حرصه على وحدة الصف

ترشيحاتنا

فرج عامر عن تعادل الأهلي مع إنبي: كولر بيصعب الدنيا على نفسه

رئيس الوزراء الأسترالي: لا توجد خطط لتوسيع الأعضاء الأساسيين في AUKUS

صلاة العيد.. أحكامها وما يسن في ليلتها ووقت دخول التكبير

فـ ـصائل عراقية تعلن قـ ـصف أهداف حيوية إسرائيلية في عسقلان

تعليق صادم من كولر على تعادل الأهلي مع إنبي بالدوري

تستاهل تخسر نقطتين.. نبيل الحلفاوي يعلق على تعادل الأهلي وإنبي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دوللي شاهين تحتفل بكليبها الجديد ست البنات.. شاهد

طبيب شهير يكشف حقيقة كلام ميدو عن وفاة المعد البدني للزمالك

فطار العيد الرسمي.. اكتشف فوائد الشاي باللبن

يحدث الآن .. اعرف تأثير الكسوف الكلي على الحالة النفسية

فيديو

النجم إياد نصار لـ صدى البلد: فكرة مسلسل صلة رحم كانت عبارة عن سطر

"أنا أقل خلق الله".. كزبرة يرد على منتقدي تكريمه بالجامعة البريطانية بمصر

8 آلاف وجبة.. تامر حسني يشارك في حملة "بنفسك وبإيدك"

تعليق قوي من هنا الزاهد عن قضائها أول رمضان بعد طلاقها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ