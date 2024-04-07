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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

"المصريين": كلمة الرئيس باحتفالية ليلة القدر لم تخلُ من دعم القضية الفلسطينية

المستشار حسين أبو
المستشار حسين أبو العطا رئيس حزب "المصريين"

ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، كلمة الرئيس السيسي في احتفالية ليلة القدر، مؤكدا أن كلمة الرئيس السيسي لم تخلُ من دعم القضية الفلسطينية، والتي أكدت على موقف الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية الثابت الذي لا يتغير، وأنها ستظل أكبر داعم ومساند لها.

وقال "أبو العطا"، في بيان اليوم السبت، إن مصر لم ولن تتخلى عن أشقائها ودائما في صدارة الدول المدافعة عنها، موضحا أن القضية الفلسطينية علي رأس أولويات الدولة المصرية وقدمت من أجلها الكثير من التضحيات والشهداء منذ عام 1948، مؤكدا استمرار الدعم المصري للقضية الفلسطينية دون المساس بالأمن القومي المصري.

وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن كل الجهود المبذولة من القيادة السياسية المصرية عظيمة ووطنية وجعلت هناك ارتياح لدى الشارع المصري، مؤكدا أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا بحل الدولتين، ومحاولات إسرائيل تصفية القضية على حساب الجوار أمر مرفوض، ونؤكد أنه لا تهاون في حماية الأمن القومي المصري، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تتعامل مع القضية الفلسطينية باعتبارها القضية الأم والرئيسية، وموقف مصر ثابت على مدار التاريخ بالدفاع عن هذه القضية بل وفي كافة المحافل الدولية تكون هي القضية ذات الأولوية.

وأوضح أن القيادة السياسية اتخذت خطوات جادة لدعم القضية الفلسطينية، وهذا ليس بجديد على مصر التي تدعم وتتبنى القضية الفلسطينية على مر العصور، حيث اتخذت موقفا ثابتا من القضية إضافة للخطوات الجادة على الأرض، وموقف الشعب المصري تجاه الأشقاء الفلسطينين واضح منذ البداية، مؤكدا أن القيادة السياسية برهنت بكل الأدلة عن عقيدتها الثابتة والداعمة للحق الفلسطيني في استعادة أرضه، وعكست عن مساندتها لأهالي غزة وجهودها الكبرى من خلال التحركات الدولية لتوصيل المساعدات الإنسانية والإغاثية لأهالي غزة.

ولفت إلى أن جميع أطياف الشعب المصرى يقفون ويصطفون خلف الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي في ظل الظروف العصيبة التي تشهدها المنطقة في الفترة الحالية بعد اشتعال الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والشعب المصري داعم بكل ثقة وقوة في كافة القرارات والإجراءات التي تتخذها الدولة للحفاظ على الأمن القومي المصري ومساندة القضية الفلسطينية، موضحا أن كلمة الرئيس السيسي في احتفالية ليلة القدر رسالة للجميع بتحمل مسؤولية نقل صورة الإسلام الصحيحة.

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