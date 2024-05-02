عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

شاهد سيارة باتمان الحقيقية.. بنسخ محدودة وسعر خيالي

سيارة باتمان
سيارة باتمان

تكريمًا لشخصية البطل الخيالي باتمان، قامت شركة صناعة السيارات الإيطالية بينينفارينا بالتعاون مع Wayne Enterprises، العلامة التجارية الفاخرة التابعة لشركة Warner Bros، بإطلاق مجموعة من السيارات الكهربائية الفائقة مستوحاة من شخصية «بروس واين».

تضم المجموعة 4 طرازات، بما في ذلك Barchetta 95 (B95) وBattista Hyper GT، والتي تأتي بإصدارين محدودين فقط. 

تم تصميم كل من هذه الطرازات بأسلوب فريد يجمع بين الأناقة الرفيعة لشخصية واين والقوة الخارقة لباتمان.

صرح «ديف أمانتيا» كبير مسئولي التصميم في بينينفارينا، أن تصميم السيارات الكهربائية المستوحاة من بروس واين يعد تحديًا مثيرًا لفريقه، حيث يسعىون لتجسيد خيال الشخصية الإبداعية بروس واين. 

وأشار إلى أن الطرازات المقدمة تعكس الروح الفريدة لهذه الشخصية، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لعشاق باتمان.

تتميز السيارات بتصميمات داخلية فاخرة من الجلد الداكن وتصميمات خارجية مذهلة، تعكس ذوق واين الرفيع وقوة باتمان. 

وبالإضافة إلى ذلك، يحتوي كل طراز على مواصفات فنية فريدة لا مثيل لها، مما يجعلها تحفة فنية وهندسية في عالم السيارات.

تتوفر هذه الطرازات بأسعار تبدأ من 225.000 جنيه إسترليني، ومن المقرر تصنيع 88 نسخة فقط، مما يجعلها قطعًا نادرة ومميزة في عالم السيارات الفاخرة. 

ومن المتوقع أن يبدأ التسليم في أواخر هذا العام، مما يثير حماسة عشاق باتمان وعشاق السيارات على حد سواء.

B95_Gotham3
B95_Gotham3
B95_DarkKnight2
B95_DarkKnight2
Battista_DarkKnight2
Battista_DarkKnight2
سيارة باتمان بروس واين اغرب سيارة Hyper GT

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتري بسرعة .. مفاجأة في أسعار الحديد

رياح الخير| مصر توقع أكبر مشروع في العالم بقلب الصعيد.. والاستثمارات 9 مليارات دولار

الخطيب يطالب خالد بيبو بتغليظ عقوبة افشة .. فماذا حدث ؟

فريق محظوظ.. ناقد رياضي يعلق على فوز الأهلي اليوم أمام الإسماعيلي

عائد يومي 1500 جنيه.. تفاصيل أحدث شهادة ادخارية يطرحها البنك الأهلي

أسود وملفت.. شاهد فستان هنا الزاهد في حنة صديقتها يثير ضجة بالسوشيال ميديا

15 دقيقة قبل النوم تنجيك من عذاب القبر.. داوم عليها ولا تتركها

من المالديف.. هنادي مهنا بفستان يثير الجدل | شاهد

موضوعات متعلقة

وحش السرعة.. جاجوار XJS تعود من جديد لن تصدق مواصفاتها

سيهزم كل السيارات.. محرك جديد من آستون مارتن بقوة 824 حصانًا

بقوة 550 حصانًا.. انطلاق سيارة مازيراتي GranTurismo في مصر |السعر والمواصفات

أكثر سيارة غاز موفرة في الوقود.. بالأسعار والمواصفات

مفيش حوادث تاني .. قرار أمريكي بإلغاء الفرامل واستخدام تقنية جديدة

مابتسرقش بياناتك.. الصين تنشر قائمة بأكثر السيارات الآمنة

نتيجة حرب الأسعار.. BYD في أزمة بسبب سياراتها الكهربائية

أول سباق بالعالم بين 4 سيارات ذاتية القيادة وسائق بشري.. من سيفوز؟

ترشيحاتنا

هروح أجيب مليون جنيه وراجع| اعترافات مرعبة لقـ ـاتل جواهرجي بولاق أبو العلا

صلاة المسافر .. اعرف ضوابطها وكيفية أدائها في المواصلات

اتفاقيات ثنائية.. تعزيز العلاقات الدبلوماسية والسياحية بين مصر والبوسنة

أسعار الخضروات |الطماطم بـ 10.25 جنيه ..و البطاطس بـ 15.8 جنيه

بيان عاجل من حركة حماس بعد اغتيال أحد قادة "كتيبة طولكرم" بالضفة الغربية

القصة الكاملة لفسخ محافظة البحر الأحمر التعاقد مع شركة إعلانات بسبب المخالفات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مكشوف .. نادية الجندي تستعرض أناقتها عبر إنستجرام |شاهد

شاهد سيارة باتمان الحقيقية.. بنسخ محدودة وسعر خيالي

بملابس جريئة.. نادين نجيم تثير الجدل بهذه الإطلالة عبر إنستجرام|شاهد

7 أشياء يجب معرفتها قبل اقتناء كلب أليف| تفاصيل

فيديو

آمال ماهر تجري بروفاتها الأخيرة استعدادا لحفل الغد في جدة

مات أمام الجميع.. كبير الأطباء الشرعيين يفجر مفاجأة حول وفاة محمد مرسي

ادعت أنها مريم العذراء وأنها تلقت تكليفا إلهيا.. مضيفة تونسية تتخلص من صغيرتها

جدول تصوير مكثف لمحمد لطفي في "عصابة المكس".. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية للأقزام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

اﻟﻤﺰﻳﺪ