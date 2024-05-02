شاهد سيارة باتمان الحقيقية.. بنسخ محدودة وسعر خيالي

تكريمًا لشخصية البطل الخيالي باتمان، قامت شركة صناعة السيارات الإيطالية بينينفارينا بالتعاون مع Wayne Enterprises، العلامة التجارية الفاخرة التابعة لشركة Warner Bros، بإطلاق مجموعة من السيارات الكهربائية الفائقة مستوحاة من شخصية «بروس واين».

تضم المجموعة 4 طرازات، بما في ذلك Barchetta 95 (B95) وBattista Hyper GT، والتي تأتي بإصدارين محدودين فقط.

تم تصميم كل من هذه الطرازات بأسلوب فريد يجمع بين الأناقة الرفيعة لشخصية واين والقوة الخارقة لباتمان.

صرح «ديف أمانتيا» كبير مسئولي التصميم في بينينفارينا، أن تصميم السيارات الكهربائية المستوحاة من بروس واين يعد تحديًا مثيرًا لفريقه، حيث يسعىون لتجسيد خيال الشخصية الإبداعية بروس واين.

وأشار إلى أن الطرازات المقدمة تعكس الروح الفريدة لهذه الشخصية، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لعشاق باتمان.

تتميز السيارات بتصميمات داخلية فاخرة من الجلد الداكن وتصميمات خارجية مذهلة، تعكس ذوق واين الرفيع وقوة باتمان.

وبالإضافة إلى ذلك، يحتوي كل طراز على مواصفات فنية فريدة لا مثيل لها، مما يجعلها تحفة فنية وهندسية في عالم السيارات.

تتوفر هذه الطرازات بأسعار تبدأ من 225.000 جنيه إسترليني، ومن المقرر تصنيع 88 نسخة فقط، مما يجعلها قطعًا نادرة ومميزة في عالم السيارات الفاخرة.

ومن المتوقع أن يبدأ التسليم في أواخر هذا العام، مما يثير حماسة عشاق باتمان وعشاق السيارات على حد سواء.

B95_Gotham3

B95_DarkKnight2