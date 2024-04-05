عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أكثر من 5 آلاف متسابق.. حزب الشعب الجمهوري يكرم حفظة القرآن الكريم

حزب الشعب الجمهوري
حزب الشعب الجمهوري يكرم حفظة القرآن الكريم

نظم حزب الشعب الجمهوري، حفل لتكريم "حفظة القرآن الكريم" بمحافظة الجيزة بمشاركة اللواء محمد صلاح أبوهميلة الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري "رئيس هيئته البرلمانية بمجلس النواب"، والسيد أحمد الألفي الأمين العام المساعد لشئون التنظيم والعضوية "أمين تنظيم الحزب"، ورعاية النائب طارق الطويل أمين مساعد أمانة العمل الجماهيري المركزية.

أقام النائب طارق الطويل أمين مساعد أمانة العمل الجماهيري المركزية، حفلاً لختام فعاليات مسابقة حفظة القرآن الكريم، بحضور المستشار أحمد حبيب أمين محافظة الجيزة، والنائب أحمد عاشور أمين تنظيم المحافظة، والأمناء المساعدين، ومساعدي الأمين، وأعضاء هيئة مكتب المحافظة.

وبدأت المسابقة بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، في نطاق دائرة الوراق وأوسيم، وشارك فيها ما يقرب من ٥٣٠٠ متسابق من مختلف القرى التابعة للدائرة.

أكد الأمين العام للحزب اللواء محمد صلاح أبوهميلة على أن الهدف من المسابقة هو تعميق الوعي الديني الصحيح لدى الأطفال والنشء، وإطلاق المهارات الإبداعية وتنشيط الجانب اللغوي من خلال حفظ وتجويد القرآن الكريم.

فيما أوضح أحمد الألفي الأمين العام المساعد لشئون التنظيم والعضوية، أن الهدف من إجراء من مسابقة القرآن الكريم السنوية، هو  نشر ثقافة التسامح وتوعية الشباب والفتيات، بأن القرآن الكريم يدعو إلى الوسطية والاعتدال، وكذلك تشجيع الأطفال والشباب على روح التنافس، من خلال مسابقة حفظ القران الكريم وحثهم على قبول الآخر،  ونبذ الأفكار المتطرفة.

الشعب الجمهوري محمد صلاح ابوهميلة مجلس النواب طارق الطويل أمانة العمل الجماهيري المركزية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

5.5 ريختر .. زلزال عنيف يضرب مناطق قرب نيويورك

في طريقه إلى مران الزمالك| تفاصيل وفاة أحد أفراد الجهاز المعاون بأزمة قلبية

400 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 بعد ارتفاع الاحتياطي 5 مليارات دولار

4 ركعات في آخر جمعة من رمضان تعوض صلواتك الفائتة.. الإفتاء توضح

بيان مهم لرئاسة الحرمين بشأن المسجد النبوي

كاميرا بالشارع كشفت الحقيقة.. تفاصيل محاولة قـ تل مطرب شعبي شهير بمصر

نص أقوال المتهم بدهس تسنيم بسطاوي طبيبة التجمع.. مستندات

تويوتا كورولا 2015 بأفضل سعر للمستعمل .. رخصت 400 ألف جنيه

ترشيحاتنا

أسعار العملات الأجنبية.. انخفاض الدولار وارتفاع اليورو والاسترليني

جيش الاحتلال يزعم عبورا مسلحا من الأردن لإسرائيل وإطلاقه النار على القوات

دعاء للميت آخر ساعة في الجمعة الأخيرة من رمضان.. يجعل جنته عرضها السموات والأرض بـ6 كلمات

باقي 72 ساعة.. لو عندك حاجة في البنك انجزها بسرعة قبل إجازة العيد

موافى: حلاقة شعر الرأس من مناسك الحج ولكن ليست شرطا على البعض

الصحة : فحص 1.2 مليون مواطن كشفا طبيا عامًا في رمضان 2024


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

8 نصائح فعالة للمشي | مناسبة لجميع الفئات العمرية

الحق احجز سيارتك| دودج وبورش وهيونداي وتويوتا بساحة مطار القاهرة.. تفاصيل

عريس جديد.. تفاصيل وفاة أحد مدربي الزمالك فجأة

حلويات رمضان.. طريقة عمل ليالي لبنان بالكنافة

فيديو

تفسير لوحة الإنس والجن بعد ظهورها في مسلسل “المداح 4”

بخاف أقرب من ربنا.. حسام حبيب يكشف مفاجآت عن حياته الخاصة.. فيديوجراف

حسام حبيب: الحياة بقت بالنسبة لي سجن

روجينا: مش بدخل عمل جديد غير لما يكون معايا السيناريو كامل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : يوريم فيبوشيم .. أقتله ثم أبكى

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : جودر والزمن الجميل

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لسنا أنتم !

محمد البشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين.. حيث هو حجر أساس

خالد جمال

خالد جمال يكتب| نجوم رمضان (1).. نهى عابدين "ديحة" العتاولة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: غائبون احتفلوا معنا بشهر رمضان!

هند عصام

هند عصام تكتب: سنوحي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

اﻟﻤﺰﻳﺪ