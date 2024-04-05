أكثر من 5 آلاف متسابق.. حزب الشعب الجمهوري يكرم حفظة القرآن الكريم

نظم حزب الشعب الجمهوري، حفل لتكريم "حفظة القرآن الكريم" بمحافظة الجيزة بمشاركة اللواء محمد صلاح أبوهميلة الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري "رئيس هيئته البرلمانية بمجلس النواب"، والسيد أحمد الألفي الأمين العام المساعد لشئون التنظيم والعضوية "أمين تنظيم الحزب"، ورعاية النائب طارق الطويل أمين مساعد أمانة العمل الجماهيري المركزية.

أقام النائب طارق الطويل أمين مساعد أمانة العمل الجماهيري المركزية، حفلاً لختام فعاليات مسابقة حفظة القرآن الكريم، بحضور المستشار أحمد حبيب أمين محافظة الجيزة، والنائب أحمد عاشور أمين تنظيم المحافظة، والأمناء المساعدين، ومساعدي الأمين، وأعضاء هيئة مكتب المحافظة.

وبدأت المسابقة بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، في نطاق دائرة الوراق وأوسيم، وشارك فيها ما يقرب من ٥٣٠٠ متسابق من مختلف القرى التابعة للدائرة.

أكد الأمين العام للحزب اللواء محمد صلاح أبوهميلة على أن الهدف من المسابقة هو تعميق الوعي الديني الصحيح لدى الأطفال والنشء، وإطلاق المهارات الإبداعية وتنشيط الجانب اللغوي من خلال حفظ وتجويد القرآن الكريم.

فيما أوضح أحمد الألفي الأمين العام المساعد لشئون التنظيم والعضوية، أن الهدف من إجراء من مسابقة القرآن الكريم السنوية، هو نشر ثقافة التسامح وتوعية الشباب والفتيات، بأن القرآن الكريم يدعو إلى الوسطية والاعتدال، وكذلك تشجيع الأطفال والشباب على روح التنافس، من خلال مسابقة حفظ القران الكريم وحثهم على قبول الآخر، ونبذ الأفكار المتطرفة.