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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أول سيارة دفع رباعي من لامبورجيني Urus SE

لامبورجيني
لامبورجيني

في عالم السيارات الفاخرة، تبقى لامبورجيني دائمًا في صدارة الابتكار، وآخر إضافة إلى مجموعتها الفاخرة هي سيارة Urus SE الجديدة، وهي أول سيارة دفع رباعي هجينة في فئة الأداء. 

وقد أقامت لامبورجيني حفل إزاحة الستار عن النسخة الجديدة من هذه السيارة في نيويورك، بحضور الرئيس التنفيذي ستيفان فينكلمان وعدد من كبار المسئولين.

 

مواصفات أول سيارة دفع رباعي من لامبورجيني 

تعتمد سيارة Urus SE على محرك V8 مزدوج التوربو بالإضافة إلى بطارية بقوة 24 كيلووات في الساعة ومحركات كهربائية، مما يولد قوة مجتمعة تبلغ 789 حصانًا. 

وبفضل هذه التقنيات المتطورة، يمكن للسيارة التسارع من 0 إلى 62 ميلاً في الساعة (100 كم/ساعة) في 3.4 ثانية فقط، بينما يمكنها السفر لمسافة تزيد عن 37 ميلاً بالكهرباء.

من المتوقع طرح سيارة Urus SE للبيع في أواخر عام 2024، وتأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية لامبورغيني لتوسيع مجموعتها وتقديم خيارات جديدة لعشاق السيارات الرياضية والفاخرة. 

وتشير الشركة إلى أنها تخطط أيضًا لإطلاق سيارة "HPEV" العالية الأداء في نفس الوقت، لتحل محل هوراكان في تشكيلة لامبورغيني.

يُعد إطلاق سيارة Urus SE خطوة مهمة للشركة، التي سجلت أرقامًا قياسية في السنوات الأخيرة. 

وبفضل نجاحات مثل Urus، شهدت لامبورغيني أفضل فتراتها على الإطلاق في سوق الولايات المتحدة، وتعتبر هذه الخطوة تأكيدًا على تفوق الشركة في مجال السيارات الرياضية الفاخرة.

وعلى الرغم من أن Urus SE تعتمد على تقنيات كهربائية، إلا أن لامبورغيني لم تتخلى عن القوة والأداء التي تميزها. 

فقد تم دمج المحرك الكهربائي مع ناقل حركة ذو ثماني سرعات، مما يعزز أداء الدفع الرباعي ويحسن من أدائها على الطرق الوعرة.

باختصار، تعتبر سيارة Urus SE دليلاً على تطور لامبورغيني واستعدادها لتحدي العصر الجديد بتقديم سيارات رياضية فائقة الأداء مع اعتبارات بيئية متقدمة. 

ومع النجاحات المتواصلة والابتكارات المستمرة، يبدو أن لامبورغيني تمضي قدمًا بثبات نحو مستقبل السيارات الرياضية الكهربائية. 

تبقى الأسئلة المثيرة للجدل حول مستقبل القوة والأداء في عالم السيارات الفاخرة محط اهتمام عشاق السيارات، ولكن مع تطورات مثل Urus SE، يبدو أن لامبورغيني مستعدة لتحدي هذه التحديات بثقة وإبداع.

لامبورجيني دفع رباعي لامبورجيني سيارة Urus SE

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