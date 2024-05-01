أسود وملفت.. شاهد فستان هنا الزاهد في حنة صديقتها يثير ضجة بالسوشيال ميديا

أثارت الفنانة هنا الزاهد السوشيال ميديا بعد حضورها حنة صديقاتها مقدمة البرامج لينا الطهطاوي ، وظهرت فيها بإطلالة أنيقة ولافتة.

وأطلت هنا الزاهد، مرتدية فستانا طويلا وأنيقا باللون الاسود ذا تصميم بسيط ناعم يكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت هنا الزاهد علي المكياج من الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت هنا الزاهد ، أن تترك شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.