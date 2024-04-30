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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

بالأبيض.. لينا الطهطاوى رفقة هنا الزاهد وميرهان في ليلة الحنة

صدى البلد

احتفلت مقدمة البرامج لينا الطهطاوي بليلة الحناء مساء الإثنين رفقة صديقاتها الفنانة هنا الزاهد وشقيقتيها والمذيعة ميرهان عمرو.

وشاركت لينا الطهطاوي جمهورها فرحتها ونشرت عبر خاصية القصص القصيرة في حسابها على انستجرام فيديوهات وصور من الاحتفال.

بدأ الاحتفال بظهور لينا الطهطاوي وهي تمسك بهاتفها المحمول وترسل رسالة صوتية لكل الموجودين، وعندما استمعوا له لم يتمالكوا أنفسهم من البكاء، ووجهت لينا رسالة لصديقتها لتعبر عن حبها الكبير لهن وأنها سعيدة بوجودهن الدائم معها في كل خطوة جديدة من خطوات حياتها.

وبعدها أهدت لينا الطهطاوي صديقاتها هدايا، ووضعت أمام كل واحدة منهن صندوق مكتوب عليه أسمائهن، وفيه الهدايا.

وبعدها كان الاحتفال على أنغام أغنيات عمرو دياب وإليسا، ثم كان هناك فقرة أحيتها راقصة وسط تفاعل كبير من لينا وصديقاتها.

وكانت لينا الطهطاوي احتفلت بخطبتها على البلوجر محمد فرج يوم 20 ديسمبر الماضي، في حفل بسيط حضره الأهل والأصدقاء المقربين.

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الفنانة هنا الزاهد لينا الطهطاوي ليلة الحنة ميريهان ميرهان عمرو

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