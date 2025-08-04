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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لأول مرة.. روبوتات ترشد الطلاب في اختبارات القبول بمعهد الكوزن المصري الياباني

روبوتات ترشد الطلاب في إختبارات القبول بمعهد الكوزن
روبوتات ترشد الطلاب في إختبارات القبول بمعهد الكوزن
ياسمين بدوي

بدأ صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، مرحلة جديدة من التحول الرقمي في منظومة اختبارات القبول في معهد الكوزن المصري الياباني، عبر الاستعانة بالروبوتات لأول مرة لتقديم الإرشاد والدعم الفني للطلاب المتقدمين للاختبار.

يأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو دعم الابتكار وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في تطوير منظومة التعليم.

روبوتات لتوجيه وإرشاد الطلاب المتقدمين لاختبارات القبول بمعهد الكوزن المصري الياباني

ومن جانبها قالت الدكتورة رشا سعد شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، إن الصندوق استعان بالروبوتات لتوجيه وإرشاد الطلاب المتقدمين لاختبارات القبول بمعهد الكوزن المصري الياباني، في معامل الحاسب الآلي بمقر صندوق تطوير التعليم بمدينة السادس من أكتوبر ومركز تدريب معهد الكفاية الإنتاجية بالعاشر من رمضان، وذلك في سابقة تعد الأولى من نوعها على مستوى المعاهد المصرية، بهدف توفير تجربة اختبارات وتعلم تفاعلية مبهرة تعكس التقدم التكنولوجي الذي يسعى الصندوق إلى تعميمه في مشروعاته التعليمية المختلفة 

وأضافت  الأمين العام لصندوق تطوير التعليم - في البيان الصحفي الصادر عن الصندوق - أن الروبوت يقوم بتقديم التعليمات الخاصة بالاختبارات، والتعريف بقواعد الامتحان وطبيعة الأسئلة وجدول اليوم ومواعيد الراحة، بما يسهم في تهيئة الطلاب نفسيًا ومعرفيًا قبل بدء الاختبار، مشيرة إلى أن اليوم الأول من الاختبارات شهد تقدم 90 طالبًا وطالبة، تم استقبالهم من قِبل الروبوتات التي تولت عملية التوجيه وتقديم الدعم الفني لهم.

60 سؤال في تخصصات الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية ومهارات التفكير

ولفتت  الأمين العام لصندوق تطوير التعليم إلى أن الاختبارات تضم أربعة أجزاء رئيسية بواقع 60 سؤالًا لكل جزء في تخصصات الرياضيات، العلوم، اللغة الإنجليزية، مهارات التفكير، وقد تمت الاختبارات إلكترونيًا داخل معامل الكمبيوتر بمعهد الكوزن، وتخللتها فترة راحة لمدة 30 دقيقة.

النتيجة ظهرت فور انتهاء الطالب من الاختبار

وأكدت  الأمين العام لصندوق تطوير التعليم أن النتائج ظهرت فور انتهاء الطالب من الاختبار على الشاشة ضمانًا للشفافية والمصداقية، كما تم إخطار الطلاب وأولياء الأمور بالخطوات التالية ضمن مسار القبول بالمعهد، وسط إشادة واسعة من أولياء الأمور والطلاب بحسن التنظيم، وتأكيدهم أن تجربة التقدم كانت «استثنائية ومبهجة».

صندوق تطوير التعليم تطوير التعليم مجلس الوزراء معهد الكوزن المصري الياباني

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