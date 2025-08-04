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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أهالي أبو النمرس يدلون بأصواتهم بانتخابات الشيوخ.. صور

انتخابات الشيوخ
انتخابات الشيوخ
محمد غالي

حرص عدد كبير من أهالي مركز أبو النمرس علي التواجد امام لجان الاقتراع للإدلاء باصواتهم بانتخابات مجلس الشيوخ.

واستقبلت لجان التصويت لمجلس الشيوخ مئات الناخبين للادلاء باصواتهم بلجان مركز ابو النمرس.
 

وشهدت لجان مدرسه محمد الفقي بمدينة ابو النمرس، توافد المئات في اولي ساعات الاقتراع، وسط حرص المواطنون علي الإدلاء باصواتهم بأول ايام انتخابات مجلس الشيوخ.

انتخابات الشيوخ

وانطلقت صباح اليوم، الاثنين، في تمام الساعة التاسعة، فعاليات اليوم الأول من انتخابات مجلسالشيوخ 2025 داخل مصر، والتي تستمر حتى الساعة التاسعة مساء، على أن تستأنف أعمال التصويتغدا الثلاثاء في ثاني وآخر أيام العملية الانتخابية، وسط إجراءات تنظيمية مشددة لضمان سير الانتخاباتبسلاسة وأمان.


 

وتجرى الانتخابات داخل مصر في 8 آلاف و825 مقرا انتخابيا موزعين على مختلف محافظاتالجمهورية، بحسب ما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك بهدف تسهيل وصول الناخبين إلىلجانهم الانتخابية وتخفيف التكدس، بما يضمن أعلى معدلات المشاركة في العملية الديمقراطية.


 

وتوزعت اللجان الفرعية على 27 دائرة انتخابية بنظام الفردي، بالإضافة إلى 4 دوائر انتخابية مخصصةلنظام القائمة، وهي: دائرة القاهرة وشمال ووسط الدلتا، ودائرة شمال ووسط وجنوب الصعيد، ودائرةغرب الدلتا، ودائرة شرق الدلتا.


 

وجاء توزيع اللجان الانتخابية بالمحافظات على النحو التالي: القاهرة 544 لجنة، القليوبية 367 لجنة،الدقهلية 723 لجنة، المنوفية 469 لجنة، الغربية 654 لجنة، كفر الشيخ 442 لجنة، الجيزة 492 لجنة،الفيوم 297 لجنة، بني سويف 371 لجنة، المنيا 476 لجنة، أسيوط 371 لجنة، الوادي الجديد 60 لجنة،سوهاج 507 لجنة، قنا 304 لجنة، الأقصر 147 لجنة، أسوان 190 لجنة، البحر الأحمر 67 لجنة، الشرقية844 لجنة، دمياط 130 لجنة، بورسعيد 50 لجنة، الإسماعيلية 135 لجنة، السويس 41 لجنة، شمالسيناء 45 لجنة، جنوب سيناء 18 لجنة، الإسكندرية 320 لجنة، البحيرة 633 لجنة، مرسى مطروح 127 لجنة.


 

منافسة انتخابية بين المستقلين والأحزاب.. والقائمة الوطنية تنفرد في سباق القوائم


 

وتشهد انتخابات مجلس الشيوخ هذا العام منافسة واضحة على المقاعد الفردية، حيث بلغ إجمالي عددالمرشحين 424 مرشحا، من بينهم 183 مرشحا مستقلا، إلى جانب 241 مرشحا يمثلون عددا منالأحزاب السياسية المختلفة، في مشهد يعكس حيوية الحياة السياسية وتنوع التوجهات داخل الشارعالمصري.


 

أما على مستوى القوائم، فتخوضالقائمة الوطنية من أجل مصرالانتخابات بمفردها، وذلك وفقا لماحدده القانون المنظم لانتخابات مجلس الشيوخ، والذي يشترط حصول القائمة على نسبة 5% منأصوات الناخبين المقيدين في قاعدة بيانات الناخبين حتى تتمكن من الفوز بالمقاعد المخصصة لنظامالقائمة.


 

وتعد انتخابات مجلس الشيوخ إحدى المحطات المهمة في استكمال البناء التشريعي للدولة، حيثيمثل المجلس الغرفة الثانية للبرلمان، ويضطلع بدور استشاري تشريعي في مناقشة مشروعات القوانينوسياسات الدولة، بما يدعم مسار التنمية ويعزز الممارسة الديمقراطية في مصر.

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