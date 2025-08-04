حزب المصريين: ​المشاركة في انتخابات الشيوخ حق دستوري ومسؤولية وطنية

قال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إنه في خضم التطورات السياسية والاجتماعية التي تشهدها بلادنا، يظل حق التصويت أحد أهم الأدوات التي يمتلكها المواطن للتأثير في مسار الوطن، وبينما يتجه انتباه الكثيرين نحو الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية، تبرز أهمية المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ كركيزة أساسية لتعزيز الديمقراطية.

وأضاف "أبو العطا"، في بيان، أن مجلس الشيوخ ليس مجرد غرفة برلمانية ثانية، بل هو شريك فاعل في عملية التشريع وصياغة السياسات؛ فهو يضطلع بمسؤولية دراسة مقترحات القوانين والتعديلات الدستورية، وتقديم الاقتراحات التي تهدف إلى تحقيق التوازن الاجتماعي والاقتصادي، فضلًا عن دوره في متابعة القضايا الكبرى ذات الأهمية الوطنية.

وأوضح رئيس حزب "المصريين"، أن عدم المشاركة في هذه الانتخابات يُمثل تفويضًا للآخرين لاتخاذ القرارات نيابة عنك؛ فعندما لا تصوت، فإنك تترك الساحة مفتوحة لأصوات أخرى قد لا تُمثل مصالحك أو تطلعاتك، على النقيض، فإن مشاركتك الفعالة تمنحك القدرة على اختيار الأفراد الأكفاء الذين يمتلكون رؤية واضحة وقدرة على التعبير عن همومك والدفاع عن حقوقك.

وأشار إلى أن صوتك ليس مجرد ورقة تُلقى في صندوق، بل هو رسالة واضحة بأنك مهتم بمستقبل بلدك، وأنك تسعى لبناء مؤسسات قوية وشفافة، وفرصة لتعزيز الرقابة الشعبية، وضمان أن تكون القرارات الحكومية والتشريعية في خدمة المواطن؛ لذا، فإن المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ ليست مجرد واجب وطني، بل هي حق دستوري ومسؤولية أخلاقية تجاه الأجيال القادمة؛ فبمشاركتك، فإنك تُساهم في صياغة مستقبل أكثر إشراقًا، وتؤكد على أن صوتك مهم، وأن رأيك له تأثير.