انتخابات الشيوخ.. الإسكندرانية يرسمون لوحة فنية في حب مصر داخل مدرسة قايتباي

انتظمت عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 داخل مدرسة قايتباي بمنطقة بحري بمحافظة الإسكندرية، وسط إقبال من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في مشهد يعكس الحس الوطني ووعي الناخبين بأهمية المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري.

يجسد هذا الإقبال من أبناء الإسكندرية رغبتهم في دعم المسار الديمقراطي والمساهمة في صياغة المستقبل، مؤكدين على التلاحم بين الشعب ومؤسساته الوطنية.



وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أعلنت الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ، وتضمن فتح باب الترشح اعتباراً من يوم 5 يوليو لمدة 5 أيام حتى 10 يوليو، وإعلان القائمة المبدئية للمرشحين برموزهم الانتخابية يوم 11 يوليو، وتفصل محكمة القضاء الإداري في الطعون يوم 14 وحتي 16 يوليو، وتجرى الانتخابات على مرحلة واحدة، ويكون التصويت للمصريين بالخارج يومي 1 و 2 أغسطس الجاري، وتجرى الانتخابات فى الداخل يومي 4 و 5 أغسطس الجاري.

وتعلن نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ وتنشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 أغسطس، وفي حالة الإعادة تجرى انتخابات الإعادة يومي 25 و 26 أغسطس في الخارج، ويومي 27 و 28 أغسطس في الداخل، على أن تعلن النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها فى الجريدة الرسمية يوم 4 سبتمبر القادم.