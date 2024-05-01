هنا الزاهد تتألق في أحداث ظهور عبر إنستجرام

شاركت الفنانة هنا الزاهد متابعهيا صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الأستوري.

وظهرت هنا في الصور بإطلالة صيفية متميزة من داخل سيارتها.

شاركت الفنانة هنا الزاهد، صوراً عبر ستوري حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت بإطلالة أنيقة بفستان أسود من حفل حنة المذيعة لينا الطهطاوي.

وكان قد تصدر البلوجر محمد فرج، ترند مؤشر البحث جوجل؛ بعد تداول رواد التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، مجموعة من صور لعرض الزواج على المذيعة لينة الطهطاوي، بعد فترة قصيرة لا تتخطى العام من تطليقه للبلوجر نورا ناصر.

وشارك محمد فرج، جمهوره، عبر حسابه بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام، مجموعة من صور عرض الزواج الرومانسي بلبنان، رفقة البلوجر عمرو راضي وزوجته هدير.