أحمد سليمان يكشف شرطا واحدا لاعتزال طارق حامد في الزمالك

نشر الإعلامي مهيب عبد الهادي تصريحات عضو مجلس إدارة الزمالك احمد سليمان عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وقال أحمد سليمان : باب نادي الزمالك مفتوح لنجم الزمالك السابق بن شرقي وطارق حامد الزمالك بيته ولو لظروف متاحة الفلوس متهيئة ممكن يعتزل في الزمالك .

علي الجانب الآخر تأهل الزمالك لنهائي الكونفدرالية ، ويلتقي الفريق نظيره نهضة بركان المغربي، في نهائي النسخة الحالية من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتأهل الفارس الأبيض إلى المباراة النهائية؛ بعد تخطي عقبة فريق دريمز الغاني ذهابًا وإيابًا بنتيجة 3-0.

فيما صعد نهضة بركان المغربي إلى هذا الدور؛ بعد انسحاب فريق اتحاد العاصمة الجزائري في مباراتي الذهاب والإياب.

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، يومي 12 و19 مايو 2024، موعدين لإقامة النهائي (ذهاب وعودة) من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.