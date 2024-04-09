ميناء دمياط يستقبل سفينة روسية تحمل 63 ألف طن قمح



أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه إن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 7 سفن .. بينما غادر عدد 8 سفن ، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 40 سفينة ، منها السفينة ( SCARLET LADY ) و التي ترفع علم مالطا ويبلغ طولها 225 م وعرضها 32 م القادمة من روسيا و على متنها حمولة تقدر بـ 63 الف طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية .. يأتي ذلك في اطار جهود الدولة و تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الإستراتيجية و تلبية إحتياجاتها من القمح .

بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 54038 طن تشمل : 2450 طن علف بنجر و 2615 طن مولاس و 10984 طن كلينكر صب و 22888 طن يوريا صب و 1550 طن اسمنت صب و 13551 طن بضائع متنوعة .



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 35890 طن تشمل : 15200 طن قمح و 1530 طن ذرة و 9257 طن خردة و 7434 طن حديد و 2469 طن ابلاكاش .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 752 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 202 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3904 حاوية مكافئة .



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 40402 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 170305 طنًا .



كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3658 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم أبو راضي و القليوبية ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6634 شاحنة .