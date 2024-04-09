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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخطاء ساذجة.. شوبير ينفعل بعد تعادل الأهلي مع إنبي

صدى البلد

انتقد الإعلامي أحمد شوبير، أداء لاعبي الأهلي بعد التعادل مع الجونة في الدوري الممتاز.

وكتب عبر فيسبوك: “‏الدورى في خطر كبير جدا على الأهلي بالأخطاء الساذجة للفريق”. 

وتابع: “‏الحمد لله في السراء والضراء.. في مباراتين مؤجلتين الاهلي يفقد 5 نقاط امام البنك الاهلي وانبي !!!؟؟؟”. 

سقط النادي الأهلي في فخ التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 أمام فريق إنبي ، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة، في إطار الجولة السادسة عشرة لبطولة الدوري الممتاز. 

ونجح كهربا في تسجيل هدفي للأهلي في الدقيقتين 44 و73 ، فيما سجل هدفي إنبي اللاعب يوسف لبيب في الدقيقتين 60 و90+4 من عمر اللقاء.

وبتلك النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى النقطة 18 في المركز 11 في ترتيب الدوري المصري، وتصدر إنبي الدوري برصيد 28 نقطة.

احمد شوبير الإعلامي أحمد شوبير النادي الأهلي بطولة الدوري الممتاز

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