النحاس يكشف ما طلبه حسن حمدي من قطاع الناشئين في الأهلي

أكد عماد النحاس، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أن الأحمر لا يهدف للاستثمار في اللاعبين الشباب، نظرًا لبحثه الدائم عن تحقيق البطولات.



وقال عماد النحاس في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "عدم استثمار الأهلي في اللاعبين الناشئين مثل إنبي؟ يجب أن نسأل ما هو طموح إنبي والأهلي أولًا؟".



وأضاف: "إنبي يهدف للاستثمار فقط، ليس مثل الأهلي الذي يبحث عن تحقيق البطولات.. هناك فارق أهداف بين فرق الأهلي والزمالك وبيراميدز وبقية أندية الدوري المصري".



وتابع: "حسن حمدي رأيته وهو يتحدث مع محمد عامر، رئيس قطاع الناشئين في النادي الأهلي في 2012، وقال له إنه يحتاج فقط للاعبين اثنين في كل موسم من قطاع الناشئين، وسينجح في تشكيل فريق من هؤلاء اللاعبين خلال 5 مواسم".



وعن مباراة الأهلي أمام إنبي في الدوري العام التي تعادل فيها الفريقان بهدفين لمثليهما ضمن منافسات الدوري العام، قال النحاس: "النادي الأهلي فرّط في نقطتين ثمينتين".



وأتم عماد النحاس تصريحاته قائلًا: "الأهلي الآن لديه مباراتين أمام زد والزمالك، ويحتاج حاليًا لتركيز أكبر في الدوري العام، لأن تركيزه في بطولة دوري أبطال إفريقيا فقط".