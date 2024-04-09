عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

النحاس يكشف ما طلبه حسن حمدي من قطاع الناشئين في الأهلي

حسن حمدي
حسن حمدي

أكد عماد النحاس، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أن الأحمر لا يهدف للاستثمار في اللاعبين الشباب، نظرًا لبحثه الدائم عن تحقيق البطولات.


وقال عماد النحاس في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "عدم استثمار الأهلي في اللاعبين الناشئين مثل إنبي؟ يجب أن نسأل ما هو طموح إنبي والأهلي أولًا؟".


وأضاف: "إنبي يهدف للاستثمار فقط، ليس مثل الأهلي الذي يبحث عن تحقيق البطولات.. هناك فارق أهداف بين فرق الأهلي والزمالك وبيراميدز وبقية أندية الدوري المصري".


وتابع: "حسن حمدي رأيته وهو يتحدث مع محمد عامر، رئيس قطاع الناشئين في النادي الأهلي في 2012، وقال له إنه يحتاج فقط للاعبين اثنين في كل موسم من قطاع الناشئين، وسينجح في تشكيل فريق من هؤلاء اللاعبين خلال 5 مواسم".


وعن مباراة الأهلي أمام إنبي في الدوري العام التي تعادل فيها الفريقان بهدفين لمثليهما ضمن منافسات الدوري العام، قال النحاس: "النادي الأهلي فرّط في نقطتين ثمينتين".


وأتم عماد النحاس تصريحاته قائلًا: "الأهلي الآن لديه مباراتين أمام زد والزمالك، ويحتاج حاليًا لتركيز أكبر في الدوري العام، لأن تركيزه في بطولة دوري أبطال إفريقيا فقط".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مسلسل صادم وضد القيم.. إحالة ماجد المصري وأيتن عامر للنيابة ومنعهما من التمثيل

الأرصاد تحذر: أمطار رعدية غدا على أغلب المحافظات .. وانخفاض درجات الحرارة

مطلعش ضابط..مسئول الجبلاية خطف انثي وتحسس مناطق عفتها وانهي براءتها..خاص

أخطاء ساذجة.. شوبير ينفعل بعد تعادل الأهلي مع إنبي

بطولة ماجد المصري.. الحوار المتسبب في إحالة أبطال مسلسل للنيابة الكويتية

على علاقة بأختهما.. شخصان يلقيان بشاب من الطابق الثامن في الجيزة |تفاصيل

شوارع مفتوحة.. أحمد موسى ينتقد دفاع الأهلي بمنشور لاذع

مليارات الجنيهات من صفقة الإمارات.. رأس الحكمة مستمرة في جلب الخير للمصريين

ترشيحاتنا

استقالة ساعر من حكومة نتنياهو.. دعوة لإقالة رئيسه السابق وإجراء انتخابات

3.5 كيلو حشيش.. حيثيات الحكم على ديلر القاهرة

النحاس يكشف ما طلبه حسن حمدي من قطاع الناشئين في الأهلي

إيرادات السياحة ترتفع إلى 7.8 مليار دولار خلال 6 أشهر

حوّل النهار إلى ليل.. كسوف الشمس يحبس أنفاس الأمريكيين|شاهد

على علاقة بأختهما.. شخصان يلقيان بشاب من الطابق الثامن في الجيزة |تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسلسل صادم وضد القيم.. إحالة ماجد المصري وأيتن عامر للنيابة ومنعهما من التمثيل

أبراج عنيدة ومش بتسيب حقها.. هل أنت منهم

كيفية التعامل مع مشاعر الخيانة ومواجهتها

تدمر الجهاز الهضمي.. أخطر الأطعمة على المعدة الفارغة توقف عن تناولها فورا

فيديو

النجم إياد نصار لـ صدى البلد: فكرة مسلسل صلة رحم كانت عبارة عن سطر

"أنا أقل خلق الله".. كزبرة يرد على منتقدي تكريمه بالجامعة البريطانية بمصر

8 آلاف وجبة.. تامر حسني يشارك في حملة "بنفسك وبإيدك"

تعليق قوي من هنا الزاهد عن قضائها أول رمضان بعد طلاقها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ