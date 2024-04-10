محافظ بني سويف يتابع استعدادات الحدائق والمتنزهات لاستقبال المواطنين خلال عيد الفطر

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، التنفيذيين المعنيين بمراجعة كافة استعدادات الحدائق والمتنزهات العامة، للاطمئنان لاستقبال المواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك، مع التشديد على متابعة الحالة العامة للنظافة والإشغالات ومستوى الخدمات والمرافق والوضع المروري ومدى تحقيق السيولة المرورية.

وكلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية ومسؤولى مشروعات النظافة والحدائق بتكثيف أعمال النظافة، ورفع المخلفات باستمرار لمنع تراكمها وتوفير كافة الخدمات،ضمن خطة استعدادات المحافظة لاستقبال العيد ،موجها بالمتابعة الميدانية للوقوف على احتياجات المواطنين ومتابعة المخالفات فور صدورها والتعامل معها بالقانون، والتأكد من تنفيذ خطة المحافظة وتوفير كل سبل الراحة للمواطنين.

كما شدد المحافظ على ضرورة استمرار تكثيف الحملات لإزالة الإشغالات بالتنسيق بين شرطة المرافق لتحقيق الانضباط ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، ومراجعة رخص المحلات وإزالة كافة التعديات عن الطرق العامة وخاصة اشغالات الكافيهات والمقاهي والاسواق و الالتزام بالقواعد والقوانين المنظمة لذلك وتحرير المحاضر القانونية اللازمة.