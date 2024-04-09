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سقوط ميكروباص بالركاب في النيل .. تفاصيل حـ.ادث معدية بني سويف

نورهان عادل مذيعة
نورهان عادل مذيعة صدى البلد

قدمت نورهان عادل مذيعة صدى البلد تغطية خاصة عن حادث الميكروباص الذى حدث اليوم حيث لقي 5 أشخاص مصرعهم غرقًا بمحافظة بني سويف  في الساعات الاولي من صباح اليوم الثلاثاء، إثر سقوط سيارة ميكروباص من معدية نيلية، بقرية الحيبة التابعة لمركز الفشن، جنوب المحافظة، وانتشلت قوات الإنقاذ النهري جثامين المتوفين ونقلتها سيارات الإسعاف إلى مستشفى الفشن المركزي.


وكانت مديرية أمن بني سويف، قد تلقت إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف، يفيد بورود بلاغ بسقوط سيارة ميكروباص تحمل لوحات معدنية "ق ب ص 3639"، من معدية نيلية، بقرية الحيبة التابعة لدائرة مركز شرطة الفشن جنوب  بني سويف، ما أدى لوفاة 5 أشخاص غرقًا، ووجه مدير الأمن بالانتقال لموقع البلاغ.
وعلى الفور، انتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ، وتمكنت في البداية من انتشال ثلاثة جثامين من بينهم جثماني أم وطفلها، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى الفشن المركزي.

وتبين من التحريات أن الضحايا هم 
اعتدال عمر عبيد 55 سنة، عائشة حسن هاشم، 25 سنة.، حبيبة هاشم محمود 10 سنوات، يوسف حسن هاشم 9 سنوات، حبيبة محمود نور 5 سنوات ، وجارٍ اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية وتحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة تمهيدًا لاستصدار تصاريح الدفن اللازمة.

من جهته تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الإجراءات الجاري تنفيذها

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نورهان عادل مذيعه صدى البلد

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