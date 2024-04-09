محافظ بني سويف يناقش جهود مشروع تعزيز فرص المرأة في التصنيع الزراعي

ناقش محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم جهود وأنشطة مشروع تعزيز فرص المرأة في التصنيع الزراعي "OWAP" خلال الفترة (يوليو - ديسمبر) 2023 .



من جانبها..قالت مدير التعاون الدولي بالمحافظة نهى محمد - في تقرير حول أنشطة المشروع خلال الفترة المذكورة، وفقًا لبيان المحافظة اليوم /الثلاثاء/ - إن الأنشطة التي تم تنفيذها خلال الفترة المذكورة تتضمن تعزيز فرص العمل وريادة الأعمال للمرأة وملكية اقتصادية أكثر إنصافًا والتمكين الاقتصادي بمجال التصنيع الزراعي المستدام بيئيًا .



وأضافت أنه تم أيضًا تحسين بيئة العمل للسيدات داخل شركات التصنيع الزراعي من خلال تبنى سياسات وممارسات داخل مكان العمل المراعية لمنظور النوع الاجتماعي، التي توفر بيئة عمل مواتية ومشجعة لعمل المرأة، بالإضافة إلى تحسين البيئة الداعمة من حيث السياسات ولوائحها والإستراتيجيات الوطنية الداعمة لتمكين المرأة اقتصاديًا وتذليل العوائق لتيسير توظيف المرأة وريادة الأعمال .



وفيما يتعلق بإنجازات المشروع "المكون الأول"، تم تعزيز فرص العمل وريادة الأعمال للمرأة وملكية اقتصادية أكثر إنصافًا والتمكين الاقتصادي في مجال التصنيع الزراعي المستدام بيئيًا في مجالات استمرار التعاون مع الجمعيات الشريكة التي وقعت اتفاقيات التعاون مع المشروع في 11 إبريل 2023 حيث ينفذ المشروع أنشطته في المحافظة، بالتعاون مع 4 جمعيات .



وفيما يتعلق بالجهود المبذولة بالتعاون مع عدد من الشركاء، تم بدء التعاون والشراكة مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، حيث تم تنفيذ تدريب للمهارات المالية للسيدات خريجي المرحلة الأولى من المشروع بقرى (طنسا - قاى - منسية الأمراء - بني سليمان - بياض العرب) لـ40 صاحبة مشروع.



كما أنه تم بالشراكة والتعاون مع بنك الإسكندرية، تنفيذ لقاءات توعية مالية وشرح للميزات التي يقدمها البنك لـ184 رائدة أعمال، وبدء التنسيق لتنفيذ شراكة مع مشروع (طيب) للتوعية بأهمية سلامة الغذاء، حيث بدأ التعاون بتنفيذ لقاء عن سلامة الغذاء لـ40 رائدة أعمال من خريجي المرحلة الأولى، وتدريب الجمعيات الشريكة واللجان المجتمعية على أليات اختيار الفئة المستهدفة من رائدات الأعمال.



وحول "المكون التاني"، عمل المشروع على تحسين بيئة العمل للسيدات داخل شركات التصنيع الزراعي من خلال سياسات وممارسات مكان العمل المراعية لمنظور النوع الاجتماعي والتي توفر بيئة عمل مواتية ومشجعة لعمل المرأة، وتم تنفيذ زيارة تنسيقية لشركة الاستثمارات للتنمية والصادرات الزراعية، وتدريب تثقيف الأقران للعاملات بالمصانع والشركات؛ لتوعية المستفيدات بأدوات وأدوار التواصل بين مثقفين الأقران والعاملات، ومفهوم النوع الاجتماعى والتمكين الاقتصادى والتغيرات المناخية وتأثيرها على أنشطة التصنيع الزراعي.



وفيما يتعلق بتحسين بيئة العمل للسيدات داخل شركات التصنيع الزراعي، تم تنفيذ زيارة تنسيقية لمصنع الواحة لتجفيف النباتات الطبية والعطرية بالمنطقة الصناعية ببياض العرب للتعريف بالخدمات التي يقدمها المشروع له سواء على المستوى المؤسسي أو الكادر البشرى والاتفاق على أن يتم تنفيذ التدريبات داخل المصنع.



يُشار إلى أن مشروع تعزيز فرص المرأة بالتصنيع الزراعى "OWAP" هو أحد المشروعات الممولة من الحكومة الكندية فى ضوء الاتفاقية الموقعة بين الحكومة الكندية ووزارة التعاون الدولي في 31 مارس 2021، وكذلك موافقة رئيس الجمهورية على الاتفاقية في 22 يونيو 2021 وصدق عليها البرلمان المصري في 19 أكتوبر 2021، حيث تبلغ مدة تنفيذ المشروع 4 سنوات.



ويهدف المشروع إلى تحسين الحالة الاقتصادية للمرأة في قطاع التصنيع الزراعي بمحافظتي بني سويف والمنيا، وذلك وفقًا لرؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 التي تتضمن تطوير قدرات المرأة واشراكها في سوق العمل، ودعم ريادة الأعمال وتحقيق تكافؤ الفرص لتوظيف المرأة في جميع القطاعات.