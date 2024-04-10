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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

النائب مجاهد نصار يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بحلول عيد الفطر المبارك

النائب مجاهد نصار
النائب مجاهد نصار

يتقدَّم النائب مجاهد نصار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بأصدق وأرق عبارات التهنئة  إلى  الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والأمة العربية والإسلامية في جميع أنحاء العالم وجموع الشعب المصري العظيم  بمناسبة الاحتفال بحلول عيد الفطر المبارك، واحتفال مصرنا الغالية والعالم الإسلامي بهذه المناسبة الدينية الكريمة.

سائلاً المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة على مصرنا الحبيبة بالأمن والأمان والاستقرار وأن يجعل هذا العيد المبارك عيد خير وبركة وأمن وسلام على شعب مصر العظيم وسائر الشعوب الإسلامية والعربية.

النائب مجاهد نصار لجنة الصناعة مجلس النواب الرئيس عبدالفتاح السيسي عيد الفطر

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