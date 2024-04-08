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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مؤسسة مجاهد نصار للتنمية والأعمال الخيرية تكرم حفظة القرآن الكريم.. فيديو

مؤسسة مجاهد نصار
مؤسسة مجاهد نصار

عرض الإعلامي أحمد موسى، فيديو يرصد تكريم مؤسسة مجاهد نصار للتنمية والأعمال الخيرية حفظة القرآن الكريم.

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مؤسسة مجاهد نصار تنظم احتفالية لتكريم الأمهات المثاليات في شبرا الخيمة

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مؤسسة مجاهد نصار تقيم أكبر خيمة رمضانية لإفطار الصائمين في شبرا الخيمة|صور

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "كل عام تقوم مؤسسة مجاهد نصار للتنمية والأعمال الخيرية بهذا العمل الطيب خلال شهر رمضان وتحديدا في ليلة القدر، ويشهد التكريم عدد كبير من أهالي القليوبية".

 

وقال النائب مجاهد نصار،: "مؤسسة مجاهد نصار حريصة كل عام على إقامة هذا الحفل، والهدايا فيها شيء من الفرحة للأولاد، وتعتبر عيدية لهم".

 

وأضاف النائب مجاهد نصار،: "كل طالب حصل على علبة كحك فضلا عن ظرف مالي على حسب ترتيب كل واحد في المسابقة".
 

 

مؤسسة مجاهد نصار

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