عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مؤسسة مجاهد نصار تنظم احتفالية لتكريم الأمهات المثاليات في شبرا الخيمة

مؤسسة مجاهد نصار
مؤسسة مجاهد نصار

عرض الإعلامي أحمد موسى، فيديو لتنظيم مؤسسة مجاهد نصار للتنمية والأعمال الأهلية احتفالية لتكريم الأمهات المثاليات في شبرا الخيمة.

 

 

النائب مجاهد نصار يكشف تفاصيل تكريم الأمهات المثاليات بشبرا الخيمة

تحدث النائب مجاهد نصار، عضو مجلس النواب عن دائرة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، عن تكريم الأمهات المثاليات بشبرا الخيمة.

قال النائب مجاهد نصار، عضو مجلس النواب عن دائرة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد،: "مؤسسة مجاهد نصار حريصة على تكريم الأمهات سنويا".

أضاف: "شبرا الخيمة لديها قيادات في كل مؤسسات الدولة.. مؤسسة مجاهد نصار كرمت الأمهات اللاتي واجهن كل الصعوبات وتغلبوا عليها".

أشار النائب مجاهد نصار، عضو مجلس النواب عن دائرة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية،: "مؤسسة مجاهد نصار كرمت الأمهات اللاتي يمتلكن بصمة واضحة في المجتمع"، موضحا: "مؤسسة مجاهد نصار كرمت 120 من الأمهات المثاليات، وتستعد لتقديم خدمات في العيد".

مؤسسة مجاهد نصار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 أيام إجازة متواصلة للعاملين في القطاع العام والخاص بقرار رسمي| اعرف موعد التطبيق

هيئة الأرصاد تزف بشرى سارة بشأن طقس الإثنين

أسعار العربيات نزلت النص.. أمين عام رابطة مصنعي السيارات يكشف السبب

رد فعل ناري من حسام حسن على عدم ضم لاعبي الزمالك لـ المنتخب

هبوط جديد في أسعار اللحوم البلدي والمستوردة بالأسواق.. تفاصيل

بسمة وهبة تحرج حورية فرغلي على الهواء .. والأخيرة: "جرحتيني عايزة أمشي"

دعاء ليلة النصف من رمضان.. ردده الآن بيقين يقضي حوائجك ويفتح الأبواب المغلقة

هددها ووالدها.. ماذا قال مجري التحريات في قضية ابتزاز شقيقة نيرة أشرف

ترشيحاتنا

جوتيريش يكشف الأوضاع الصعبة لعمال الإغاثة في غزة بسبب الحرب الإسرائيلية

اتجوزك يا اموتك.. اعترافات شقيقة نيرة أشرف ضحية أحد المعجبين.. خاص

الموظف الملياردير.. رئيس مايكروسوفت السابق يصبح سادس أغنى شخص في العالم

اشترِ سيارة فبريكا موديل 2019 بأفضل سعر

دعاء ليلة النصف من رمضان لقضاء الحاجة.. أدركه بـ14 كلمة في الكتاب والسنة

لن تصدق.. أسباب انخفاض السكر في رمضان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق.. أسباب انخفاض السكر في رمضان

ملابس محتشمة.. نيكول سابا تستعرض جمالها عبر إنستجرام | شاهد

عباءة غير تقليدية.. بوسي تثير الجدل بظهورها| شاهد

ناهد السباعي تثير الجدل بـ فستان مجسم | شاهد

فيديو

هشمت السيارات .. آثار سقوط الثلوج على مدينة شقراء السعودية

محمود الحديني يكشف حقيقة اعتزاله وكواليس عودته في مسلسل سر إلهي.. خاص

هل تصرف الحكومة مكافأة شهر للموظفين في عيد الفطر؟.. اعرف الإجابة

تقييماتهم مختلفة .. 3 صفوف دراسية لن يخوض طلابها امتحانات الترم الثاني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: التبرعات الخيرية في رمضان .. لمن ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأمومة نعمة أم غريزة ؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عاتكة .. حالة من التمرد على ترمل النساء

اﻟﻤﺰﻳﺪ