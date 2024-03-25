مؤسسة مجاهد نصار تنظم احتفالية لتكريم الأمهات المثاليات في شبرا الخيمة

عرض الإعلامي أحمد موسى، فيديو لتنظيم مؤسسة مجاهد نصار للتنمية والأعمال الأهلية احتفالية لتكريم الأمهات المثاليات في شبرا الخيمة.

النائب مجاهد نصار يكشف تفاصيل تكريم الأمهات المثاليات بشبرا الخيمة

تحدث النائب مجاهد نصار، عضو مجلس النواب عن دائرة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، عن تكريم الأمهات المثاليات بشبرا الخيمة.

قال النائب مجاهد نصار، عضو مجلس النواب عن دائرة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد،: "مؤسسة مجاهد نصار حريصة على تكريم الأمهات سنويا".

أضاف: "شبرا الخيمة لديها قيادات في كل مؤسسات الدولة.. مؤسسة مجاهد نصار كرمت الأمهات اللاتي واجهن كل الصعوبات وتغلبوا عليها".

أشار النائب مجاهد نصار، عضو مجلس النواب عن دائرة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية،: "مؤسسة مجاهد نصار كرمت الأمهات اللاتي يمتلكن بصمة واضحة في المجتمع"، موضحا: "مؤسسة مجاهد نصار كرمت 120 من الأمهات المثاليات، وتستعد لتقديم خدمات في العيد".