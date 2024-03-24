النائب مجاهد نصار ورئيس حي غرب شبرا الخيمة يتفقدان نفق كلية الزراعة

بعد تركيب كشافات الإضاءة الحديثة..

تفقد النائب مجاهد نصار، واللواء محمد صحصاح، رئيس حي غرب شبرا الخيمة اليوم، الأحد، الأعمال النهائية لتنظيف وإنارة ورفع كفاءة نفق شبرا الخيمة بمنطقة المزلقان القديم المؤدي إلى محطة مترو كلية الزراعة ومبنى الكهرباء والجوازات، والتى جرت في إطار المشاركة المجتمعية للنائب مجاهد نصار على نفقته الخاصة.

وتم الانتهاء من مد خطوط الإنارة بطول الأنفاق وتركيب أعداد كبيرة من كشافات الإنارة الحديثة وكاميرات المراقبة لتأمين عبور المواطنين ومتابعة الحالة الأمنية داخل النفق، كما تم الاستعانة بشركة نظافة متخصصة قامت بتعقيم وتنظيف وغسيل النفق بالماء والكلور للقضاء على الروائح الكريهة.

من جانبه، أشاد اللواء محمد صحصاح، رئيس حي غرب شبرا، بالدور التنموي للنائب مجاهد نصار في حي غرب شبرا الخيمة، وحجم المشاركة المجتمعية في تطوير والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمساهمة في صيانة ورفع كفاءة وإنارة نفق كلية الزراعة، مؤكداً العمل على متابعة أعمال النظافة داخل النفق باستمرار وعدم السماح بأي مخالفات أو تراكمات للقمامة ورفع الإشغالات والاستمرار بمتابعة النفق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وأكد النائب مجاهد نصار، أنه تم التنسيق مع مديرية أمن القليوبية وقسم أول شبرا الخيمة بتخصيص أفراد أمن داخل النفق لتأمين حركة المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال البلطجية والخارجين عن القانون.