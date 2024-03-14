مؤسسة مجاهد نصار تقيم أكبر خيمة رمضانية لإفطار الصائمين في شبرا الخيمة|صور

تحرص مؤسسة مجاهد نصار للتنمية والأعمال الخيرية، وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، على تنظيمها خلال الشهر الفضيل كل عام، تنظيم الخيمة الرمضانية السنوية لإفطار الصائمين ، وذلك برعاية الدكتورة سحر المغربي، المدير التنفيذي للمؤسسة، من خلال تجهيز الوجبات الساخنة بمطبخ مجاهد نصار الخيري بعناية فائقة مع مراعاة كل الاشتراطات الصحية والبيئية، تعميقاً لروح التكافل والتضامن الاجتماعي خلال هذا الشهر الكريم.

وقالت الدكتورة سحر المغربي إن الخيمة الرمضانية هذا العام تقام بشكل فندقي رائع في مكان متميز على ترعة الشرقاوية بميت نما بجوار مركز شباب منطي ، وتتميز بالديكورات الفاخرة والإضاءات الساحرة المبهجة وفخامة الموائد والكراسي و ترك مسافات بينها لتحقيق التباعد الاجتماعي وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

ووجهت الدكتورة سحر المغربي ، المدير التنفيذي لمؤسسة مجاهد نصار للتنمية و الأعمال الخيرية فريق المتطوعين بالمؤسسة باستقبال رواد الخيمة الرمضانية من الصائمين بكل حفاوة وترحاب وكرم ضيافة وإدخالهم للأماكن المجهزة بالخيمة.

وأوضحت الدكتورة سحر المغربي أن المؤسسة تهدف إلى رفع المعاناة عن الأسر الأولى بالرعاية خاصةً في الشهر الفضيل تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وبرعاية التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي مشيرة إلى أن إعداد الوجبات الساخنة يتم في مطبخ مجاهد نصار الخيري لتقديمها طازجة وساخنة على المأدبة قبل جلوس الصائمين بواسطة فريق من المتطوعين من الشباب والفتيات يقومون بخدمة الصائمين في سعادة بالغة لوجه الله.

وقالت الدكتورة سحر المغربي إن مطبخ مجاهد نصار الخيري لإطعام الطعام يخدم الخيمة الرمضانية لإفطار الصائمين برعاية التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي ويقوم بإعداد آلاف الوجبات الساخنة المتكاملة لتوزيعها مجاناً على الأسر المستحقة و الفئات الأولى بالرعاية في كل أنحاء شبرا الخيمة.

وأشارت إلى أن مطبخ مجاهد نصار يقدم للخيمة الرمضانية ٣٥٠ وجبة ساخنة يومياً ، ويقدم المطعم الخيري صواني الدجاج المشوي واللحوم مع الخضار المطبوخ وقطع الفاكهة والعصائر والمشروبات والبلح ، والحلويات.

وأكدت أن المطعم يقوم بتغيير الوجبات كل يوم حتى لا تتكرر عن طريق فريق من الشيفات والطهاة الماهرين المتخصصين على أعلى مستوى بمساعدة مجموعات من فرق المتطوعين بمؤسسة مجاهد نصار للتنمية و الأعمال الخيرية تحت إشراف وائل جودة ، مدير البرامج والمشروعات بالمؤسسة.

وأكد الكاتب الصحفي زين العابدين رشدي ، المتحدث الإعلامي باسم مؤسسة مجاهد نصار للتنمية والأعمال الخيرية، أن الخيمة الرمضانية لمؤسسة مجاهد نصار هذا العام لا تختلف في جودة ما تقدمه من أطعمة طازجة وفواكه وعصائر متنوعة عن المطاعم الفاخرة.