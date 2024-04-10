وداعا لسماعاتك اللي بسلك.. Apple تخفض سعر الإيربودز في العيد

إذا كنت تفكر في ترقية سماعات الأذن القديمة لديك، فهذا هو الوقت المناسب للحصول على AirPods Pro (الجيل الثاني) من Apple. كما أنها تعتبر عملية شراء مثالية إذا كنت من مستخدمي منتجات Apple.

قبل تخفيضات الربيع، يقدم Amazon خصمًا بقيمة 60 دولارًا على سعر البيع المعتاد البالغ 249 دولارًا. وبخصم 24٪ ، أصبحت سماعات AirPods Pro (الجيل الثاني) من Apple متوفرة الآن مقابل 189 دولارًا.

يُعد الخصم الحالي ساريًا فقط على Amazon. لا يزال بائعين التجزئة الآخرين مثل Best Buy و Walmart وغيرهم يبيعونها بنفس سعر الـ 249 دولارًا.

مميزات Apple AirPods Pro

إذا كنت لا تزال تستخدم Apple AirPods Pro (الجيل الأول)، فإن الترقية إلى الجيل الثاني ستكون جديرة بكل قرش. هناك العديد من التغييرات الجديدة التي يوفرها الجيل الثاني مقارنة بالجيل السابق.

وتتميز AirPods Pro 2nd Gen بتقنية الشفافية التكيفية، ومعالج H2، والصوت المكاني المخصص.

بفضل منفذ USB Type-C، أصبحت سماعات Apple AirPods Pro من الجيل الثاني أكثر ملاءمة للمستخدمين، خاصةً أولئك الذين يمتلكون أجهزة iPhone 15. علاوة على ذلك، فهي تدعم تصنيف IP54 مُحسّنًا ودعمًا للمحتوى الصوتي بدون فقدان البيانات.

تقدم Apple AirPods Pro دعمًا للمحتوى الصوتي بدون فقدان البيانات مع زمن انتقال منخفض للغاية وتدعم حتى Apple Vision Pro. بعد تحديث iOS 17 ، تلقت Apple AirPods من الجيل الثاني ميزات محسنة مثل الصوت المكاني التكيفي، وإدراك المحادثة، ومستوى الصوت المخصص.

بالإضافة إلى سماعات الأذن، تم تجديد علبة الشحن بميزات جديدة وتصميم عصري. تتميز بمكبر صوت مدمج، وهو مفيد جدًا إذا كنت تريد تحديد موقعها. علاوة على ذلك ، تساعد الرقاقة المتقدمة على تحسين دقة العثور عليها.

عادة ما يتم بيعها بالتجزئة مقابل 249 دولارًا، ولكن الخصم البالغ 60 دولارًا يجعلها متوفرة مقابل 189 دولارًا.