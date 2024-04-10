فيتش: السندات الدولارية على البنوك الكويتية تزيد عن 7 مليارات دولار



ذكرت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني إن الإصدارات المستحقة من السندات الدولارية على البنوك الكويتية خلال الفترة 2024-2030 تزيد على 7 مليارات دولار (2.2 مليار دينار) ويتركز أجل استحقاق نحو أقل من نصف تلك الإصدارات بشكل طفيف خلال العام الحالي.

وبحسب صحيفة الأنباء الكويتية؛ فستدفع البنوك الكويتية 3.3 مليارات دولار (نحو مليار دينار) قيمة سندات دولارية مستحقة عليها خلال العام الحالي، بينما تتوزع باقي القيمة على السنوات القادمة حتى العام 2030، بحيث يستحق عليها نحو 700 مليون دولار (220 مليون دينار) العام المقبل و2.5 مليار دولار (775 مليون دينار) في 2027، وأخيرا نحو 600 مليون دولار (185 مليون دينار) في 2030.



وعلى صعيد إصدارات الديون المقومة بالدولار، أشارت «فيتش» إلى إصدار البنوك الكويتية ما يزيد على 3.5 مليارات دولار (ما يزيد قليلا عن مليار دينار) خلال الربع الأول من العام الحالي، ما يمثل أعلى مستوى من الإصدارات الفصلية بشكل عام وخلال الربع الأول على وجه التحديد من حيث القيمة منذ 5 سنوات أي قبل جائحة كورونا.