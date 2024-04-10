محمد صلاح يهنئ متابعيه بعيد الفطر عبر إنستجرام

هنأ اللاعب العالمي محمد صلاح نجم ليفربول متابعيه بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الأستوري.

وكتب محمد صلاح: "عيد سعيد وكل سنة وانتم طيبين".

على جانب أخر قال الشيخ أحمد ممدوح مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، إن صيام الست من شوال يبدأ من ثاني أيام شوال، لأنه يحرم صيام أول يوم في العيد.

وأكد «ممدوح» في تصريح له، أنه لا يلزم المسلم أن يصوم الست من شوال بعد عيد الفطر مباشرة، بل يجوز أن يبدأ صومها بعد العيد بيوم أو أيام، وأن يصومها متتالية أو متفرقة في شهر شوال حسب ما يتيسر له، والأمر في ذلك واسع، وليست فريضة بل هي سنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها.