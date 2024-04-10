قومي المرأة بالمنيا: تقديم 15 ألف وجبة طعام ساخنة بمطبخ المصرية

أعلنت الدكتورة منال أبو سمرة مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا انه تم تقديم 15 ألف وجبه طعام ساخنه لافطار الصائم على مدار شهر رمضان المبارك بواقع 500 وجبة يوميا تم توزيعها في 60 قرية على مستوى المحافظة للأسر الأكثر احتياجا بقرى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" بحضور عدد من أعضاء المجلس القومي للمرأة وذلك فى إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية مبادرة " مطبخ المصرية".

وأضافت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا أن "مطبخ المصرية" مطبخ مجتمعي ذو بعد تنموي مستدام يقوم على توفير فرص تدريب وإنتاج حرفي للسيدات بإستغلال مهاراتهن الخاصة بالطبخ واعداد الوجبات ليصبحن طاهيات محترفات بالاضافة الى تقديم خدمة اطعام للأسر الأكثر إحتياجا كأحد كمخرجات التدريب.

وأوضحت ان السيدات تلقين تدريبا على يد الطهاء الماهرين بالمحافظة للتعرف علي طرق التخطيط وطلب واعداد وتجهيز الاغذية للولائم الكبري والوجبات الجاهزة وطرق حساب الكميات الاقتصادية والالتزام بمعايير جودة الغذاء والتخطيط للقوى العاملة المساعدةً في المطبخ