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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الجمهورية: احتفالات المصريين واستضافتهم لعائلات فلسطينية تؤكد مدى ما وصلت إليه مصر من أمن وأمان

صدى البلد

 أكدت صحيفة (الجمهورية) أن احتفالات المصريين واستضافتهم لعائلات فلسطينية ؛ جاءت لتؤكد مدى ما وصلت إليه مصر من أمن وأمان وثقة، وكذلك اهتمام مصر قيادة وشعباً بدعم ومساندة الأشقاء الفلسطينيين في الأراضى المحتلة وتوفير كل ما يلزم لبقاء القضية الفلسطينية حية أبية حتى إقامة الدولة وعاصمتها القدس الشرقية.

وكتبت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم /الخميس/ تحت عنوان "فرحة العيد.. واحتضان العائلات الفلسطينية" - أن الرئيس عبدالفتاح السيسى حرص على أداء صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية بمشاركة أسر وأبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة، ولم يغب عن المشهد عائلات فلسطينية من قطاع غزة والتي حضرت الاحتفال.

وأشارت إلى أن عددا من المحافظين والمسئولين حرص على زيارة أبناء الشعب الفلسطيني الذين يتلقون العلاج في المستشفيات المصرية.

واختتمت بالقول:"ولتبقى مصر قلب العروبة وركيزة أساسية لدعم الاستقرار والتنمية في المنطقة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.. وليحفظ الله مصر والمصريين وكل عام والأمة الإسلامية بخير وسلام".

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