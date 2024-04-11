عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

فحص 13 مليوناً و77 ألف مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة

صدى البلد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص 13 مليوناً و77 ألفاً و618 مواطناً، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وذلك منذ انطلاق المبادرة في شهر سبتمبر 2021 وحتى اليوم.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المبادرة تعمل من خلال 3601 وحدة رعاية أولية على مستوى الجمهورية، وتهدف إلى التشخيص المبكر وعلاج الأمراض المزمنة وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية لجميع المواطنين في الفئة العمرية الأكبر من 40 عاماً، إضافةً إلى فئة الشباب من عمر 18 عاماً ممن لديهم تاريخ مرضي مرتبط بالأمراض المزمنة.

وأضاف «عبدالغفار» أن المبادرة تقدم فحوصات قياس ضغط الدم، ونسبة السكر بالدم (عشوائي وتراكمي)، ونسبة الدهون بالدم، وفحوصات الكلى، ومؤشر كتلة الجسم، إضافةً إلى تقديم خدمات التوعية بعوامل الخطورة الخاصة بالأمراض المزمنة، ومتابعة المستفيدين من المبادرة، خلال زيارات متتالية يتم تحديد مواعيدها بناءً على نتائج الفحوصات الأولية.

وتابع «عبدالغفار» أن الحالات المرضية التي يتم اكتشاف إصابتها بالأمراض المزمنة (ضغط، سكر) يتم صرف العلاج لها بالمجان من الوحدات الصحية أو إحالتها إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم وفقاً للحالة الصحية للمريض، بما يساهم في خفض نسب الإصابة بأمراض الكلى المزمنة، وذلك وفقاً للأدلة الاسترشادية الخاصة بالأمراض المزمنة والتي تم إعدادها من خلال التعاون بين وزارة الصحة، ومنظمة الصحة العالمية، موضحاً أن اللجنة العلمية التابعة للمبادرة تشارك في وضع الأدلة الاسترشادية، وتعقد دورات تدريبية للأطقم الطبية المشاركين بالمبادرة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أنه في حالة التأكد من إصابة المريض بالاعتلال الكلوي المزمن، تتم إحالته إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم بالمجان ضمن المبادرة، لافتا إلى تدريب الفرق الطبية بوحدات الرعاية الأولية على استخدام «جهاز الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي» مناشداً المواطنين الذين يعانون من أمراض مزمنة (ضغط، سكر) ضرورة زيارة الوحدات الصحية للاستفادة من خدمات «مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي» والاطمئنان على حالتهم الصحية «مجانًا».

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه نزول مفاجئ .. تراجع أسعار الذهب ثاني أيام العيد وهذا ثمن عيار 21

مفاجأة في سعر الدولار ثاني أيام العيد.. آخر تحديث بالبنوك والجنيه يرتفع قريبًا

الأرصاد تحذر سكان هذه المحافظات ثاني أيام العيد بسبب ظاهرة جوية|ماذا يحدث؟

اختياراتي مدمرة حياتي.. ياسمين عبد العزيز تفاجئ جمهورها بفيديو جديد|شاهد

السعودية .. محاولة انتـ حار داخل الحرم المكي | فيديو

زوجة واحدة لا تكفي.. ماجد المصري: زنا المحارم وتعدد الزوجات موجود

اتهام مدرسة بالتجمع الخامس بتدريس المثـ لية.. وتحرك عاجل من التعليم

تحذير من ظاهرة جوية.. الأرصاد تكشف عن طقس ثاني أيام عيد الفطر المبارك

ترشيحاتنا

انفراد| اعترافات أمين شرطة مفصول في قضية تزوير إقامات عناصر الإخوان

الاحتلال الإسرائيلي يعلن بدء عملية عسكرية في مخيم النصيرات بـ غزة

تحرك عاجل من التعليم لتأمين المدارس أثناء إجازة عيد الفطر المبارك

خلال أيام عيد الفطر .. إقبال كثيف على زيارة حدائق الرى بالقناطر الخيرية

فحص 13 مليوناً و77 ألف مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة

إعلام عبري: مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي يجتمع الليلة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي لمرض باركنسون.. كل ما تريد معرفته

تسريب بيانات العملاء| هاكر كلمة السر.. وشركة ملابس في ورطة

دراسة تكشف عن دواء للسمنة لعلاج مرض خطير  .. اعرف التفاصيل

فستان لافت .. هنادي مهنا تخطف الأنظار بإطلالة العيد

فيديو

أمي عندها خبرات عني.. ابنة دوللي شاهين تكشف شروطها في عريسها المستقبلي

ماجد المهندس يجري بروفاته الأخيرة استعدادا لحفل الليلة في جدة.. شاهد

أحمد رفعت في بيته.. هذه أولى كلماته بعد خروجه من المستشفى

ليس زلزالًا| تحذير غريب من الخبير الهولندي لمرضى الحساسية خلال عيد الفطر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

اﻟﻤﺰﻳﺪ