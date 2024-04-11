إقبال كبير على متنزهات القناطر الخيرية في ثاني أيام عيد الفطر.. صور

شهدت متنزهات وحدائق القناطر الخيرية بالقليوبية إقبالا كبيرا للاحتفال بثانى أيام عيد الفطر المبارك وسط الطبيعة الخلابة التى تتميز بها القناطر.

وشهدت الحدائق توافد عدد كبير من الأسر للاحتفال بالعيد وسط استعدادات مكثفة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وكان محافظ القليوبية، قام بتوزيع الورود على زائري حدائق ومتنزهات القناطر الخيرية، وهنأ المحافظ المواطنين والشباب والأطفال من زوار الحدائق بمناسبة العيد.

وأكد أنه تم فتح الحدائق، والمتنزهات، والأماكن السياحية، أمام المواطنين احتفالا بعيد الفطر المبارك، مشيرا إلى أنه تم إعلان الطوارئ وإلغاء إجازات العاملين بالمحليات، بالإضافة إلى تجهيز غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة، وربطها بالغرف الفرعية المشكلة داخل مجالس المدن والأحياء.

وأضاف المحافظ أنه تم توفير عدد من سيارات الإسعاف بمنطقة الحدائق للتعامل مع أية حالات طارئة خلال الاحتفالات، لافتا إلى أن مدينة القناطر الخيرية لها طابع خاص فى احتفالات الأعياد، حيث تعتبر أهم عناوين البهجة والجمال لما تحتويه من مظاهر الطبيعة الخلابة.

وأشار إلى أنه تم إعداد غرف عمليات طوال اليوم لتلقى الشكاوى والعمل على حلها، بالإضافة إلى إقامة مركز طبى داخل منطقة الحدائق، والتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمرور لتسهيل عمليات الدخول والخروج من المدينة.

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