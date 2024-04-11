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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عماد ربيع: مسلسلات الكارتون تربي أجيالا وتشكل وعي الأطفال

عماد ربيع
عماد ربيع

قال الدكتور عماد ربيع، رئيس قطاع الإنتاج الدرامي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن صناعة الوعي مسؤولية الإعلام والدراما وهذا دور البرامج والتليفزيون، لافتا إلي أن قناة الناس تعمل على تشكيل الوعي بشكل كبير، وذلك من خلال متابعته لها.

 

وأوضح رئيس قطاع الإنتاج الدرامي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية،  خلال حلقة برنامج "البيت"،  المذاع على  فضائية "الناس"، اليوم الخميس: "هناك اهتماما كبيرا  بالكارتون، وفكرة يحيى وكنوز، ونور، والقائمين عليها يقدمونها بشكل جيد، وهذا سيظل من اهتمام الشركة المتحدة، وسيكون اكثر بشمل مبهر، واحي القائمين عليها وعلى مجهودهم".

وأضاف: "الكارتون له دور مهم في تشكيل الوعي وتربية الأجيال بشكل درامي للاطفال،  والسنة دى كان هناك ابهار وتطوير للشخصيات، والمحتوى، وطول الوقت يكون هناك تطويرا".


تحرص قناة الناس على تقديم محتوى متنوع ما بين الدعوة والفتوى وتفسير القرآن وشرح السُّنّة والنقاش العلمى والتلاوة ونقل الشعائر من المساجد الكبرى من داخل مصر وخارجها.

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