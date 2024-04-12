عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جوارديولا يدافع عن هالاند رغم تراجع مستواه في المباريات

هالاند
هالاند

وسط انتقادات بسبب تراجع مستوى هالاند؛ فاجأ بيب جوارديولا، الجميع، ودافع عن الهداف النرويجي إرلينج هالاند، وبالتحديد خلال التعادل 3 - 3 أمام ريال مدريد في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.

txt

«رجال طائرة الأهلي» يدخل معسكرا مغلقا استعدادا لبطولة إفريقيا

txt

إسرائيل تشكر أوروبا بسبب العقوبات على حماس والجهاد| وتوجه رسالة للأمم المتحدة

وقال جوارديولا للصحفيين قبل مواجهة لوتون تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز، السبت، إن هالاند لعب دوراً بارزاً في تتويج سيتي بخماسية تاريخية في الموسم الماضي، وتشمل الدوري وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا حين سجل 52 هدفاً بالموسم.

ولا يزال هالاند (23 عاماً) متصدراً لترتيب هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 19 هدفاً، لكن غاب تأثيره أمام ريال مدريد حين لمس الكرة 20 مرة فقط، وقال المحلل جيمي كاراجر لاعب ليفربول السابق إنه يجب أن يبذل مزيداً من الجهد ليترشح لجائزة الكرة الذهبية.

ورد جوارديولا قائلاً، الجمعة: «الهدف ليس الفوز بالكرة الذهبية، بل تحقيق الألقاب، وهو فعل ذلك بالفعل، من دونه كان من المستحيل الفوز بالخماسية، إنه لاعب محوري بالنسبة لنا».

وأضاف المدرب الإسباني: «لا يزال شابا، وسيتحسن مستواه مع اكتساب الخبرة ومزيد من الشغف»، مشيراً إلى أنه خضع لرقابة صارمة من «اثنين من المدافعين» أمام ريال مدريد.

وتابع: «مركزه هو الأصعب داخل الملعب؛ لأنه لاعب واحد ضد 2 من المدافعين غالبا، وأمام الريال واجه مدافعين من الصفوة... تشواميني وروديجر، وسجلنا 3 أهداف عندما كان المدافعان قريبن جدا منه، هذا ليس سهلا».

ويحتل سيتي المركز الثالث في الدوري بفارق نقطة واحدة خلف آرسنال المتصدر، ويأمل في التفوق على ريال مدريد في الإياب بملعب الاتحاد لمواصلة رحلة الدفاع عن اللقب الأوروبي

هالاند أبطال أوروبا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عودة خطة تخفيف أحمال الكهرباء لمدة ساعتين.. اعرف مواعيد منطقتك

موعد تطبيق التوقيت الصيفى وعودة تخفيف أحمال الكهرباء

التنمية المحلية: مواعيد جديدة لغلق المحال بدءا من الاثنين القادم

3 صفقات جديدة تخطف الأنظار في الزمالك.. ومكافآت خاصة للفوز على الأهلي

رسميا الآن ثالث أيام العيد| الدولار يتراجع 3 جنيهات من أعلى سعر

أحمد حسن يعلن مفاجأة لجماهير الأهلي عن إمام عاشور

قرار جديد بخصوص المحال العامة الإثنين المقبل.. عقوبة للمخالفين

الزمالك أعلنها نهائيًا .. منشور مثير من خالد الغندور

موضوعات متعلقة

مدريد يسعى لحصد لقب الدوري الإسباني بعد تخطي عقبة ريال مايوركا

جمال علام يجتمع بمنتخب مصر للناشئين مواليد 2008.. تفاصيل

ناجٍ من محاكمة القرن.. وفاة نجم كرة القدم الأمريكية

الأهلي يتخطى عقبة نادي زد بهدف وسام أبو علي

وسام أبو علي يسجل الهدف الأول للنادي الأهلي في شباك زد

هاري كين يعلق على وضع بايرن ميونيخ بعد التعادل مع آرسنال

وزير الرياضة يهنئ الاتحاد المصري لرفع الأثقال بتأهل 5 رباعين لأولمبياد باريس

اللقب الأول.. مدافع ليفركوزن يعلق على سبب تصدر ناديه الدوري

ترشيحاتنا

أول عقد قران بلغة أجنبية في القاهرة.. فيديو

‏معنى التاجر الصدوق ومنزلته.. الأوقاف تنشر موضوع خطبة ثاني جمعة من شوال

وضع هذا الشرط لحضور مباريات بطولة إفريقيا للكرة الطائرة

هل قضاء المرأة ما عليها في شوال تنال معه ثواب الأيام الست؟

جوارديولا يدافع عن هالاند رغم تراجع مستواه في المباريات

وزير الدفاع الإسرائيلي: مستعدون لهجوم إيران.. ونعرف كيف نرد على التهديد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كرات العسل.. جديدة وغير تقليدية

بدون أدوية .. 6 علاجات للأسنان الحساسة

اكتشاف كنوز الإسكندر الأكبر في بلد أوروبي.. هل سيطر عليها؟

8 أساسيات تمنع رائحة القدم الكريهة.. أبرزها نوع الحذاء

فيديو

سر خاتم المداح وحقيقة تأثيره على الجن

زيادة في الذهب ثالث أيام العيد .. وهذا سعر عيار 21 الآن|فيديو

فارق 10 درجات .. الأرصاد تحذر من تراجع الحرارة ليلا

دوللي شاهين: نجمة شهيرة هددتني بعلاقاتها وآذتني.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب : الثقة النارية .. كيف تشعل ثقتك بنفسك؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

اﻟﻤﺰﻳﺪ