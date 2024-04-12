جوارديولا يدافع عن هالاند رغم تراجع مستواه في المباريات

وسط انتقادات بسبب تراجع مستوى هالاند؛ فاجأ بيب جوارديولا، الجميع، ودافع عن الهداف النرويجي إرلينج هالاند، وبالتحديد خلال التعادل 3 - 3 أمام ريال مدريد في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.

وقال جوارديولا للصحفيين قبل مواجهة لوتون تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز، السبت، إن هالاند لعب دوراً بارزاً في تتويج سيتي بخماسية تاريخية في الموسم الماضي، وتشمل الدوري وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا حين سجل 52 هدفاً بالموسم.

ولا يزال هالاند (23 عاماً) متصدراً لترتيب هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 19 هدفاً، لكن غاب تأثيره أمام ريال مدريد حين لمس الكرة 20 مرة فقط، وقال المحلل جيمي كاراجر لاعب ليفربول السابق إنه يجب أن يبذل مزيداً من الجهد ليترشح لجائزة الكرة الذهبية.

ورد جوارديولا قائلاً، الجمعة: «الهدف ليس الفوز بالكرة الذهبية، بل تحقيق الألقاب، وهو فعل ذلك بالفعل، من دونه كان من المستحيل الفوز بالخماسية، إنه لاعب محوري بالنسبة لنا».

وأضاف المدرب الإسباني: «لا يزال شابا، وسيتحسن مستواه مع اكتساب الخبرة ومزيد من الشغف»، مشيراً إلى أنه خضع لرقابة صارمة من «اثنين من المدافعين» أمام ريال مدريد.

وتابع: «مركزه هو الأصعب داخل الملعب؛ لأنه لاعب واحد ضد 2 من المدافعين غالبا، وأمام الريال واجه مدافعين من الصفوة... تشواميني وروديجر، وسجلنا 3 أهداف عندما كان المدافعان قريبن جدا منه، هذا ليس سهلا».

ويحتل سيتي المركز الثالث في الدوري بفارق نقطة واحدة خلف آرسنال المتصدر، ويأمل في التفوق على ريال مدريد في الإياب بملعب الاتحاد لمواصلة رحلة الدفاع عن اللقب الأوروبي