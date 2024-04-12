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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تشكر أوروبا بسبب العقوبات على حماس والجهاد| وتوجه رسالة للأمم المتحدة

يسرائيل كاتس
يسرائيل كاتس

علق وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس على قرار الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على حماس والجهاد الإسلامي، قائلا: "أشكر الاتحاد على قراره بوضع حماس والجهاد على قائمة العقوبات"، موضحا أن القرار يبعث برسالة واضحة.

وأضاف: "أدعو الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى استيعاب الرسالة و التصرف وفقا لذلك. سنواصل العمل ضد أعدائنا على كافة الجبهات".

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة 12 أبريل 2024، إن الولايات المتحدة أصدرت عقوبات، تستهدف عددا من قادة حركة حماس، على رأسهم المتحدث باسم حماس، وقادة وحدة الطائرات دون طيار التابعة للحركة.

وأضافت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان لها، إن الاتحاد الأوروبي يفرض في الوقت نفسه، عقوبات، تستهدف حماس، بحسب ما أوردته وكالة “رويترز”.

وتستهدف العقوبات الأمريكية، حذيفة سمير عبد الله الكحلوت المعروف أيضًا باسم "أبو عبيدة"، والذي كان المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس في غزة.

واستهدفت العقوبات أيضا “أبو شنب” قائد وحدة الشمالي المتمركزة في لبنان، و"براء حسن فرحات" مساعد أبو شنب قائد وحدة الشمال، و"خليل محمد عزام" مسؤول المخابرات.

وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس الاتحاد الأوروبي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على حماس الجهاد الإسلامي

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