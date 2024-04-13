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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

5 حلويات لذيذة غير الكحك والبسكويت قدميها للضيوف فى إجازة العيد

صدى البلد

تتحير بعض السيدات فى أنواع الحلويات التي يمكن أن تقدمها للضيوف خلال أيام إجازة العيد وأحيانا يكون الضيف لا يفضل تناول الكحك بأنواعه، فإذا كنت من ضمن هؤلاء إليك خمس حلويات لذيذة يمكنك تقديمها لضيوفك في العيد بدلاً من الكعك والبسكويت، كشفت عنها خبيرة الإقتصاد المنزلى هبة محمد لـ صدى البلد.

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5 حلويات لذيذة غير الكحك والبسكويت قدميها لضيوفك فى إجازة العيد

القطايف: إنها حلوى عربية تقليدية تتكون من طبقات رقيقة من العجين المحشو بالمكسرات والسكر والقرفة. يتم تقديمها بشكل جميل وتكون لذيذة ومقرمشة.

معمول التمر: هذه الحلوى الشهيرة مصنوعة من التمر والطحين والسمنة، يتم تشكيلها إلى قطع صغيرة وتزيينها بالمكسرات. إنها تحظى بشعبية كبيرة في العديد من الثقافات العربية.

الهريسة: إنها حلوى شرقية رائعة تتكون من سميد القمح المخبوز مع السكر والزبدة والسكر البودرة. يمكن تقديمها بشكل قطع صغيرة مع رشة من القرفة فوقها.

الكنافة: إنها حلوى تركية شهيرة تتكون من شعيرية رقيقة محشوة بالجبنة أو الكريمة ومغطاة بشرائح اللوز المحمصة، يمكن تحضيرها بأشكال مختلفة وتقديمها ساخنة .

البسبوسة: إنها حلوى مصرية تقليدية تشبه الكيك وتعتمد على السميد واللوز والسكر والزبدة، تتميز بقوامها الرطب والمحلى وتزين عادةً بالجوز أو اللوز،هذه هي بعض الحلويات الشهية التي يمكنك تقديمها لضيوفك في العيد، استمتع بإعدادها وتذوقها مع أحبائك.

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