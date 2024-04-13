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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

لو قلقان من زيادة الوزن بعد العيد.. 5 نصائح للحفاظ عليه

زيادة الوزن بعد العيد
زيادة الوزن بعد العيد

إذا كنت قلقًا من زيادة الوزن في العيد، هنا خمس نصائح للمساعدة في الحفاظ على وزنك، بحسب ما نشره موقع هيلثي:

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لو قلقان من زيادة الوزن بعد العيد..5 نصائح للحفاظ عليه

الطعام المعتدل والمتوازن: حاول تناول الطعام بشكل معتدل ومتوازن، لا تحرم نفسك من الأطعمة اللذيذة التي تتمتع بها في العيد، ولكن حاول التحكم في حجم الوجبات والاستمتاع بها بشكل معقول.

الاختيار الصحي: حاول الاختيار الصحي عند تناول الطعام. ابحث عن الأطباق الغنية بالمكونات الصحية مثل الخضروات والفواكه والبروتينات النباتية أو الحيوانية المفيدة.

المشي والنشاط البدني: لا تنسَ ممارسة التمارين الرياضية والنشاطات البدنية. قم بالمشي بانتظام، واحرص على الحفاظ على نشاطك البدني لمساعدة في حرق السعرات الحرارية الزائدة.

الشرب الكافي: شرب كمية كافية من الماء يساعد في تحسين الهضم والشعور بالشبع. احرص على شرب الماء بانتظام طوال اليوم وتجنب المشروبات الغازية والمشروبات السكرية.

التحكم في الحلويات: تجنب تناول الحلويات بشكل مفرط. يمكنك تناول حصة صغيرة من الحلوى المفضلة لديك، ولكن حاول أن تكون مدروسًا في استهلاك السكريات والمأكولات العالية السعرات الحرارية.

تذكر أن الاستمتاع بالعيد وبالوجبات اللذيذة ليس محظورًا، ولكن التوازن والاعتدال هما المفتاح. استمتع بالأطعمة بحذر وتذكر أن الاستمتاع بالوقت مع العائلة والأحباء هو الأهم في عطلة العيد.

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