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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

علشان تستمتع بالإجازة.. 5 نصائح للتغلب على النوم في العيد

طرق التغلب على النوم
طرق التغلب على النوم فى نهار أجازة العيد

يشكو الكثير من الأشخاص من الإكثار من النوم خلال نهار أجازة العيد وعدم الاستمتاع بشكل جيد بالإجازة والعيد،إليك 5 نصائح للتغلب على النوم في نهار عيد الفطر وفقا لما نشره موقع هيلثي :

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5 نصائح للتغلب على النوم فى نهار أجازة العيد

النوم الكافي في الليل: حاول أن تحصل على قدر كافٍ من النوم في الليل قبل يوم العيد. ذلك يساعدك على الشعور بالنشاط واليقظة خلال النهار.

الاستيقاظ والحركة: بمجرد أن تستيقظ في الصباح، حاول القيام بنشاط بدني خفيف مثل المشي أو ممارسة تمارين تمدد الجسم. ذلك يساعد في تنشيط الدورة الدموية وزيادة الانتباه.

تناول وجبة خفيفة ومتوازنة: حاول تناول وجبة صحية وخفيفة في الصباح، تحتوي على البروتين والفواكه والخضروات. يمكن أن يساعد ذلك في الحفاظ على مستوى الطاقة واليقظة خلال النهار.

تجنب المكونات المنبهة: قلل من تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والشاي، وتجنب تناول الوجبات الثقيلة والدهنية التي يمكن أن تجعلك تشعر بالتعب والثقل خلال النهار.

النشاط والتحفيز العقلي: قم بممارسة الأنشطة التي تحفز عقلك وتبقيك منتبهًا، مثل قراءة كتاب مثير، حل الألغاز، أو ممارسة هواية تحبها. ذلك يساعد في الابتعاد عن الشعور بالنعاس والاستيقاظ العقلي.

تذكر أن النوم في نهار العيد قد يكون طبيعيًا بعد الاحتفالات والتجمعات مع العائلة والأصدقاء. استمتع بالوقت واحترم احتياجات جسمك للراحة والاسترخاء.

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