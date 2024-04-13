مصرع شخصين إثر وقوع حادث تصادم سيارتين بالدقهلية

لقى شخصان مصرعهما بمحافظة الدقهلية إثر وقوع حادث تصادم نقل وأخرى ربع نقل على طريق مستودع الغاز طريق بترول أبوماضي جمصة.

تلقت مديرية أمن الدقهلية، من مأمور مركز شرطة بلقاس بوقوع حادث تصادم وسقوط ضحايا.

انتقل ضباط مباحث مركز شرطة بلقاس وسيارات الإسعاف لمكان البلاغ وتبين وقوع الحادث على الطريق الجديد أمام مستودع الغاز طريق بترول ابوماضي جمصه و تبين تصادم سيارة نقل محملة في سيارة ربع نقل واسفر الحادث عن مصرع « عبدالله السيد عبده 17 عاماً، وعبدالرحمن عبدالعزيز عبده 20 عاماً، ومقيما ببلقاس» وتم نقل المتوفيين الى مستشفى بلقاس، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.