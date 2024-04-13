أستاذ المونتاج بمعهد السينما تكشف عن وعد من السيسي بشأن أكاديمية الفنون

أكدت الدكتورة منى الصبان، أستاذة المونتاج بالمعهد العالي للسينما، أنها في البداية لم تصدق تكريم الرئيس السيسي لها، مشيرة إلى أنها بدأت تستوعب الأمر بالتدريج، وكان يومًا رائعًا، والتقطت الصور التذكارية مع الرئيس.

وقالت الصبان، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز”، أن لقائي بالرئيس السيسي كان بمثابة فرصة العمر، وأكدت لنفسي أنه لن أضيع تلك الفرصة، وعرضت عليه زيارة أكاديمية الفنون، ووعدني بأنه سيزورها.

وتابعت: "قبل احتفالية يوم المرأة المصرية بـ3 أو 4 أيام، تحدثت معي رئاسة الجمهورية والمجلس القومي للمرأة وقالت لي إن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيكرمني، في البداية لم أصدق، ثم بدأت أستوعب الأمر بالتدريج.. كان يوما رائعا، التقطنا صورا مع رئيس الجمهورية والسيدة انتصار السيسي قرينته".